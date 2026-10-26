Faks SC hitno traži studente za rad: Možete se prijaviti samo ako ispunjavate ove uvjete

SC hitno traži studente za rad: Možete se prijaviti samo ako ispunjavate ove uvjete

Korana Povijač
Korana Povijač

26. listopad 2026.

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SC hitno traži studente za rad: Možete se prijaviti samo ako ispunjavate ove uvjete

Obrok u osječkoj menzi, pranje suđa | foto: srednja.hr, Canva

Studentski servis u Osijeku napisao je da tamošnji studentski centar hitno traži studente za rad u menzama. Imaju i nekoliko uvjeta.

Traže se studenti za rad u osječkim menzama. Studentski centar u Osijeku u potrazi je za četvero studenata članova student servisa koji bi radili kao pomoćni radnici u kuhinjama restorana Campus i Istarska.

Opis posla uključuje pranje i razvrstavanje posuđa te druge pomoćne poslove u kuhinji. U oglasu su naveli da je početak rada 'odmah po dogovoru', tijekom duljeg razdoblja.

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Mole da se prijavljuju samo oni studenti koji mogu ispuniti sve uvjete navedene u glasu. To znači da student može raditi osam sati dnevno u prvoj ili drugoj smjeni tijekom radnog vremena od 7 do 22 sata, a sve prema unaprijed dogovorenom rasporedu.

Naveli su i da poslodavac osigurava radnu opremu i plaća izradu sanitarne iskaznice nakon mjesec dana rada. Satnica iznosi 6,56 eura. Podsjetimo, riječ je o minimalnoj učeničkoj i studentskoj satnici propisanoj za ovu godinu. Prijave zaprimaju na broj telefona 091/220-6034, a zainteresirani studenti će putem poziva dobiti naputak za daljnje postupanje.


 

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