SC hitno traži studente za rad: Možete se prijaviti samo ako ispunjavate ove uvjete

Traže se studenti za rad u osječkim menzama. Studentski centar u Osijeku u potrazi je za četvero studenata članova student servisa koji bi radili kao pomoćni radnici u kuhinjama restorana Campus i Istarska.

Opis posla uključuje pranje i razvrstavanje posuđa te druge pomoćne poslove u kuhinji. U oglasu su naveli da je početak rada 'odmah po dogovoru', tijekom duljeg razdoblja.

Mole da se prijavljuju samo oni studenti koji mogu ispuniti sve uvjete navedene u glasu. To znači da student može raditi osam sati dnevno u prvoj ili drugoj smjeni tijekom radnog vremena od 7 do 22 sata, a sve prema unaprijed dogovorenom rasporedu.

Naveli su i da poslodavac osigurava radnu opremu i plaća izradu sanitarne iskaznice nakon mjesec dana rada. Satnica iznosi 6,56 eura. Podsjetimo, riječ je o minimalnoj učeničkoj i studentskoj satnici propisanoj za ovu godinu. Prijave zaprimaju na broj telefona 091/220-6034, a zainteresirani studenti će putem poziva dobiti naputak za daljnje postupanje.



