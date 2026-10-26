Poslodavac mislio da je sve isplatio studentu, a onda završio na sudu: Uskratio mu važna prava

Općinski sud u Čakovcu nedavno je objavio nepravomoćnu presudu kojom su tvrtka iz Međimurja i njen suvlasnik proglašeni krivima za tri prekršaja povezana sa studentskim radom. Tvrtki je izrečena novčana kazna od 1.500 eura, a odgovornoj osobi od 900 eura. Svaki od okrivljenika mora platiti i po 30 eura troškova postupka.

Postupak je pokrenut nakon optužnog prijedloga Državnog inspektorata. Riječ je o prekršajima prilikom zapošljavanja jednog studenta koji je na festivalu u srpnju 2025. obavljao pomoćne poslove s hranom putem ugovora izdanog u studentskom centru.

Radio do dva ujutro, u dva tjedna skupio 40 prekovremenih sati

Prema nepravomoćnoj presudi, student je kroz dva navedena tjedna u svakom odradio po 60 sati, pa je u svakom imao 20 sati prekovremenog rada. Smjene su mu trajale od 16 sati do dva ujutro, a razdoblje rada iza 22 sata sud je evidentirao kao noćni rad.