Studenti skinuli natpis fakulteta osnovan pod režimom Vučića: Podsjeća na jedan naš

Hoće li dolaskom studentske liste na vlast 'pasti' novoosnovani Fakultet srpskih studija u Nišu nastao pod režimom Aleksandra Vučića? Već prvi dan nakon pobjede studenti su pokazali što o njemu misle. Skinuli su baner s njegovim imenom sa zgrade fakulteta. Kako donosi medij Mašina, studenti su skinuli baner tijekom pobjedničkog slavlja u Nišu. Izvještavaju da se fakultet nalazi u centru gradu, a osnovan je da bi se vršio pritisak na zaposlene na Filozofskom fakultetu u Nišu.

Naime, Fakultet srpskih studija osnovan je odlukom Vlade u studenom 2025. godine. Radi se o izdvajanju Odsjeka za povijest, Odsjeka za srpske studije i Odsjeka za ruski jezik i književnost s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Nišu. Prema odluci sredstva za osnivanje, početak rada i obavljanje djelatnosti osiguravaju se iz proračuna Republike Srbije i drugih izvora financiranja, dok je za vršitelja dužnosti dekana imenovan Slaviša Nedeljković. Odluku je potpisao tadašnji prvi potpredsjednik Vlade Siniša Mali koji je nedavno bio na listi Vučića na izvanrednim parlamentarnim izborima.

No, unatoč toj odluci Vlade pokretanje samog fakulteta nije išlo tako glatko. Ovog rujna Senat Univerziteta u Nišu odbio je izmijeniti Statut kojim bi Fakultet srpskih studija postao njihova 15. sastavnica, izvijestile su Južne vesti. Još u ožujku država je dala dozvolu fakultetu za rad, no Upravni sud takvo je rješenje odgodio na temelju zahtjeva Filozofskog fakulteta u Nišu odakle se trebao izdvojiti dio odsjeka. Rješenje je odgođeno do kraja sudskog procesa, pisale su Južne vesti.

Osnivanje Fakulteta srpskih studija podsjeća na osnivanje Fakulteta hrvatskih studija u Zagrebu, što su zamijetili i neki u komentarima na društvenim mrežama. Hrvatski studiji pokrenuti su 16. studenoga 1992. kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Ubrzo su mu pridodani studijski programi filozofije i religijske kulture Filozofskog fakulteta Družbe Isusove. Zapravo se radilo o osnivanju studija sličnih onima na Filozofskom, ali kako se govorilo, oslobođenih marksističke dogme, o čemu nam je više rekao bivši rektor. U 2017. godine postali su Sveučilišni odjel, a u 2019. godini Fakultet hrvatskih studija. Više o povijesti Hrvatskih studija i aferama pročitajte ovdje.