SC zabranio noćenja gostiju u domu, studenti zbunjeni: Pitali smo ih za razlog

Želite da vam netko prespava u domskoj sobi? Proučili smo Pravilnike, sankcije su stroge
09:17 353 d 08.11.2025
27. listopad 2026.
Kad zabrana nije na snazi osječki studenti goste mogu primati do pet noći u akademskoj godini, uz suglasnost sustanara i odobrenje voditelja doma.
Na mail adrese stanara osječkih studentskih domova stigla je obavijest Studentskog centra u Osijeku (SC) u kojoj stoji da noćenja gostiju s četvrtka na petak ovog tjedna neće biti odobrena. Podsjetimo, ranije smo pisali o tome da studenti koji žele primiti nekoga na sleepover to mogu učiniti do pet dana u akademskoj godini, uz uvjet da voditelju studentskog doma podnesu zahtjev, sa suglasnošću sustanara.
- Poštovani, ovim putem vas obavještavamo da noćenje u studentskim domovima s četvrtka, 29. listopada, na petak, 30. listopada neće biti odobreno. Zahvaljujemo na razumijevanju, stoji u mailu SC-a.
Želite da vam netko prespava u domskoj sobi? Proučili smo Pravilnike, sankcije su stroge
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