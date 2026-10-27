SC zabranio noćenja gostiju u domu, studenti zbunjeni: Pitali smo ih za razlog

Na mail adrese stanara osječkih studentskih domova stigla je obavijest Studentskog centra u Osijeku (SC) u kojoj stoji da noćenja gostiju s četvrtka na petak ovog tjedna neće biti odobrena. Podsjetimo, ranije smo pisali o tome da studenti koji žele primiti nekoga na sleepover to mogu učiniti do pet dana u akademskoj godini, uz uvjet da voditelju studentskog doma podnesu zahtjev, sa suglasnošću sustanara.

- Poštovani, ovim putem vas obavještavamo da noćenje u studentskim domovima s četvrtka, 29. listopada, na petak, 30. listopada neće biti odobreno. Zahvaljujemo na razumijevanju, stoji u mailu SC-a.

Jedan screenshot takvog maila završio je u studentskim grupama na društvenim mrežama uz pitanje 'zna li netko razlog ovome'. Obratili smo se studentskom centru, a razlog zabrane je party.

- Studentski zbor u četvrtak 29. listopada organizira DC party u studentskom kampusu. S obzirom na to da očekujemo velik broj sudionika, u svrhu održavanja reda i sigurnosti u objektima, samo će stanarima studentskih domova biti omogućen ulazak u studentske domove, objasnili su iz SC-a.