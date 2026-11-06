Na WeaPay-u je zapelo skoro 50.000 eura studenata: 'Ne znamo hoće li novac biti isplaćen'

Još uvijek ništa od povrata novca studentima oštećenim propašću WeaPaya, aplikacije kojom su plaćali račune u menzama. Iz Studentskog centra u Zagrebu (SC) na naš upit podsjećaju da su pokrenuli ovršni postupak radi naplate potraživanja, a pravomoćna ovršna isprava je na FINA-i. Tvrtka, naime, SC-u duguje više od 60.000 eura, o čemu smo više pisali ovdje. U SC-u ne znaju ni što će biti s novcem koji je studentima 'zapeo' na aplikaciji.

- Ne znamo kada će i hoće li novac biti isplaćen. Studentski centar u Zagrebu je pokušao pronaći način da se studentima vrati novac, međutim za isto nema pravnog mehanizma. Podsjećamo da Studentski centar u Zagrebu nije vlasnik aplikacije i ne raspolaže informacijama o broju studenata niti iznosima, rekli su nam iz SC-a ovog tjedna.

'Nama studentima to znači puno'

Upit smo im poslali nakon što nam se zbog ove teme obratio jedan od oštećenih studenata. Zanimalo ga je u kojoj je fazi ovaj slučaj i hoće li studenti svoj novac dobiti natrag.

- Zadnje što znam je da nikome nisu vratili novac i da je tako ostalo, nikom ništa. Mnogi kolege i ja još uvijek čekamo što će biti s time, jer možda je nekome to glupo i bezvezno, ganjati nekoga zbog 10, 20, 50 eura, ali nama studentima to znači puno. Tim više što se to dogodilo i prošlo potpuno nekažnjeno i kao da nitko nikad nije izgubio nikakav novac, a ima na stotine studenata kojima je novac ostao unutar WeaPay aplikacije, napisao je student.

Oštećenih studenata zapravo je 10.000. U rujnu 2024. tvrtka je studentima, prema pisanju Forbes Hrvatska, dugovala 45.961 euro. Ranije smo na službeni mail tvrtke WeaPay, čiji je vlasnik bio Renato Baksa, poslali i upit za očitovanje, ali odgovor nismo dobili.

Podsjetimo na kronologiju događaja - aplikacija je u menze zagrebačkog SC-a stigla u ožujku 2022. godine. Dio studenata objeručke ju je prihvatio jer se u tom trenutku u ovim menzama još uvijek nije moglo plaćati karticama.

Povrat novca na karticu nikad nije bio moguć

Financijski problemi u poslovanju tvrtke WEA PAY d.o.o. trajali su već tijekom 2023. godine. U njihovom financijskom izvješću za tu godinu vidljivo je da je tvrtka ostvarila samo 4.380 eura prihoda, dok su im rashodi bili gotovo 57.000 eura. Na kraju te godine bili su u minusu oko 52.500 eura te imali kratkoročne obveze, odnosno dugovanja koja moraju podmiriti u roku godinu dana, od skoro 150.000 eura.

U rujnu 2024. tvrtka je zatražila stečaj, a SC je obustavio plaćanje ovom aplikacijom. Studenti više nisu mogli pristupiti novcu - povrat novca na karticu, naime, nikad nije ni bio moguć. Tako je novac 10.000 studenata ostao 'zaglavljen'.

U listopadu 2024. SC je pronašao strateškog partnera, jednu banku koja je oštećenim studentima trebala isplatiti izgubljeni novac. Pričalo se i o tome da bi se mogla vratiti slična aplikacija. U siječnju 2025. iz SC-a su nam rekli da zainteresirani poslovni subjekt provjerava pravne mogućnosti preuzimanja aplikacije. Ipak, iz njihova odgovora u prosincu prošle godine činilo se da od tog plana ipak - ništa.