Faks Na WeaPay-u je zapelo skoro 50.000 eura studenata: 'Ne znamo hoće li novac biti isplaćen'

Na WeaPay-u je zapelo skoro 50.000 eura studenata: 'Ne znamo hoće li novac biti isplaćen'

Korana Povijač
Korana Povijač

06. studeni 2026.

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Na WeaPay-u je zapelo skoro 50.000 eura studenata: 'Ne znamo hoće li novac biti isplaćen'

WeaPay aplikacija | foto: srednja.hr

Možda je nekome glupo i bezvezno ganjati nekoga zbog 10, 20, 50 eura, ali nama studentima to znači puno, rekao nam je jedan od oštećenih studenata.

Još uvijek ništa od povrata novca studentima oštećenim propašću WeaPaya, aplikacije kojom su plaćali račune u menzama. Iz Studentskog centra u Zagrebu (SC) na naš upit podsjećaju da su pokrenuli ovršni postupak radi naplate potraživanja, a pravomoćna ovršna isprava je na FINA-i. Tvrtka, naime, SC-u duguje više od 60.000 eura, o čemu smo više pisali ovdje. U SC-u ne znaju ni što će biti s novcem koji je studentima 'zapeo' na aplikaciji.

Ne znamo kada će i hoće li novac biti isplaćen. Studentski centar u Zagrebu je pokušao pronaći način da se studentima vrati novac, međutim za isto nema pravnog mehanizma. Podsjećamo da Studentski centar u Zagrebu nije vlasnik aplikacije i ne raspolaže informacijama o broju studenata niti iznosima, rekli su nam iz SC-a ovog tjedna.

'Nama studentima to znači puno'

Upit smo im poslali nakon što nam se zbog ove teme obratio jedan od oštećenih studenata. Zanimalo ga je u kojoj je fazi ovaj slučaj i hoće li studenti svoj novac dobiti natrag.

- Zadnje što znam je da nikome nisu vratili novac i da je tako ostalo, nikom ništa. Mnogi kolege i ja još uvijek čekamo što će biti s time, jer možda je nekome to glupo i bezvezno, ganjati nekoga zbog 10, 20, 50 eura, ali nama studentima to znači puno. Tim više što se to dogodilo i prošlo potpuno nekažnjeno i kao da nitko nikad nije izgubio nikakav novac, a ima na stotine studenata kojima je novac ostao unutar WeaPay aplikacije, napisao je student.

Oštećenih studenata zapravo je 10.000. U rujnu 2024. tvrtka je studentima, prema pisanju Forbes Hrvatska, dugovala 45.961 euro. Ranije smo na službeni mail tvrtke WeaPay, čiji je vlasnik bio Renato Baksa, poslali i upit za očitovanje, ali odgovor nismo dobili.

Podsjetimo na kronologiju događaja - aplikacija je u menze zagrebačkog SC-a stigla u ožujku 2022. godine. Dio studenata objeručke ju je prihvatio jer se u tom trenutku u ovim menzama još uvijek nije moglo plaćati karticama.

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Povrat novca na karticu nikad nije bio moguć

Financijski problemi u poslovanju tvrtke WEA PAY d.o.o. trajali su već tijekom 2023. godine. U njihovom financijskom izvješću za tu godinu vidljivo je da je tvrtka ostvarila samo 4.380 eura prihoda, dok su im rashodi bili gotovo 57.000 eura. Na kraju te godine bili su u minusu oko 52.500 eura te imali kratkoročne obveze, odnosno dugovanja koja moraju podmiriti u roku godinu dana, od skoro 150.000 eura.

U rujnu 2024. tvrtka je zatražila stečaj, a SC je obustavio plaćanje ovom aplikacijom. Studenti više nisu mogli pristupiti novcu - povrat novca na karticu, naime, nikad nije ni bio moguć. Tako je novac 10.000 studenata ostao 'zaglavljen'.

U listopadu 2024. SC je pronašao strateškog partnera, jednu banku koja je oštećenim studentima trebala isplatiti izgubljeni novac. Pričalo se i o tome da bi se mogla vratiti slična aplikacija. U siječnju 2025. iz SC-a su nam rekli da zainteresirani poslovni subjekt provjerava pravne mogućnosti preuzimanja aplikacije. Ipak, iz njihova odgovora u prosincu prošle godine činilo se da od tog plana ipak - ništa.

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