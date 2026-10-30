Faks Poznato koje menze rade na Sve svete: Pripazite i na radno vrijeme teretana u subotu

Poznato koje menze rade na Sve svete: Pripazite i na radno vrijeme teretana u subotu

Korana Povijač
Korana Povijač

30. listopad 2026.

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Poznato koje menze rade na Sve svete: Pripazite i na radno vrijeme teretana u subotu

Jelo u menzi, mladić | foto: srednja.hr, Canva

U nedjelju 1. studenog obilježavaju se Svi sveti, no već u subotu jedna teretana SC-a u Zagrebu neće raditi.

Svi sveti ove godine padaju na nedjelju. Iako će taj dan dio studenata provesti u svojim rodnim gradovima, za one koji će ostati u Zagrebu radit će neke menze. tamošnji Studentski centar objavio je da će dežurni restorani 1. studenog biti oni u Studentskom domu Cvjetno naselje i Studentskom domu Stjepan Radić.

Zbog ovog blagdana promjenu su uveli i u radno vrijeme domskih teretana. U subotu 31. listopada radit će teretane u SD Stjepan Radić i SD Cvjetno naselje, dok teretana u SD Dr. Ante Starčević neće raditi. Nedjeljom teretane svakako ne rade.

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