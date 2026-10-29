Sveučilište rektoru isplatilo 32.340 eura 'naknada za određene okolnosti' u četiri godine

Posljednji javni podatci, iz svibnja 2025. godine, govore kako je najmanja plaća rektora iznosila 4.748 eura neto mjesečno, a najveća 5.183 eura neto mjesečno. U međuvremenu plaće u visokom obrazovanju rasle su. Uz to, sveučilišni propisi uglavnom nalažu da zaposlenicima na plaću mogu ići i dodatci, primjerice zbog dodatnog posla, učinkovitosti ili pak povećane odgovornosti.

Srednja.hr zato je na četirima najvećim sveučilištima odlučila provjeriti koliko je zadnjih godina isplaćeno dodataka rektorima. Odgovore smo prikupljali zakonskim pravom na pristup informacija. U ovom članku predstavljamo iznose dodataka na Sveučilištu u Zagrebu, Sveučilištu u Rijeci i Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku.

Od svih sveučilišta tražili smo bruto i neto iznose. Naime, bruto iznos onaj je koji je Sveučilište isplatilo sa svog računa, a neto onaj koji je potencijalno rektor dobio na svoj račun. Valja naglasiti kako prema propisima godišnje poslodavac radniku može neoporezivo isplatiti do 1.200 eura novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika, u što spadaju dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i slično. Neoporezivo znači da se na isplatu do propisanog godišnjeg iznosa ne plaćaju porez na dohodak ni doprinosi, pa radnik prima puni iznos na svoj račun. Nakon tog iznosa obračunavaju se porezi.