Kada državi vraćate STEM stipendiju? Neki će to morati čak i ako uspješno završe faks

Osim natječaja za državnu socioekonomsku stipendiju, u tijeku je i javni poziv za dodjelu STEM stipendije. Otvoren je do 11. studenoga i prijave se vrše isključivo online putem, a svi detalji mogu se pronaći na linku. Ova državna stipendija isplaćuje se u devet mjesečnih rata i iznosi 600 eura za STEM nastavničke studije i 300 eura za ostale STEM studije.

Baš kao što je to slučaj s državnom socioekonomskom stipendijom, i STEM stipendiju bit će nužno vraćati u određenim situacijama. Neki čak i ako su uspješno završili studij.

Uz STEM stipendiju ne smijete primati druge stipendije iz javnih sredstava

Krenimo redom. Prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na STEM stipendiju, student uz nju ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora. Iznimka je, primjerice, stipendija za sudjelovanje u programima mobilnosti.

STEM stipendiju ne možete nastaviti primati niti ako upišete mirovanje prava i obaveza, uđete u radni odnos ili pokrenete svoj obrt ili drugo slobodno zanimanje. Ako do toga dođe, imate 15 dana da o tome obavijestite Ministarstvo pa će vam se i obustaviti daljnja isplata rata stipendije.

A kada ćete morati vraćati STEM stipendiju? Do toga će doći ako se ispišete s fakulteta ili ako ostvarite pravo na stipendiju prema nekoj drugoj osnovi. Dakle, ne možete, primjerice, istodobno primati STEM i socioekonomsku državnu stipendiju. I u tom slučaju imate 15 dana da o novonastalim okolnostima obavijestite Ministarstvo. Ono vam obustavlja isplate daljnjih rata i dobit ćete informacije o tome na koji račun treba vratiti već isplaćene rate.

Neki će je morati vratiti i ako su uspješno završili studij

Nešto drugačija pravila vrijede za studente STEM nastavničkih studija. Za početak, oni stipendiju dobivaju odmah nakon prijave ako zadovolje temeljne uvjete. I ona im se nastavlja dodjeljivati kroz sve godine studija ako obveze na fakultetu izvršavaju redovito.

Korisnici državne stipendije za STEM nastavničke studije obvezni su obavijestiti Ministarstvo o završetku studija u roku od 15 dana. Imaju i obvezu nakon završenog studija prihvatiti ponudu za sklapanje radnog odnosa učitelja odnosno nastavnika na (ne)određeno vrijeme, u punom ili nepunom radnom vremenu, u školama na području županije prebivališta. Radni odnos mora trajati najmanje onoliko godina koliko su primali stipendiju, ali ne kraće od godinu dana. Ta obaveza prestaje ako u roku od tri mjeseca otkako su obavijestili ministarstvo da su završili fakultet ne dobiju ponudu za posao.

Međutim, ako korisnik STEM stipendije za nastavničke studije odbije ponudu za sklapanje radnog odnosa u školi, smatra se da nije ispunio prihvaćenu obvezu i dužan je Ministarstvu izvršiti povrat cjelokupnog iznosa stipendije. Dakle, novac vraća neovisno o tome što je uspješno završio studij. Ako je netko primao STEM stipendiju za nastavničke STEM studije svih pet godina, riječ je o pozamašnom iznosu od 27.000 eura.