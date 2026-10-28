Studentica Doroteja i dalje se ne usuđuje vratiti u Srbiju, ima i poruku za Hrvate: 'Zauzmite stav'

Poraz Srpske napredne stranke (SNS) ovog vikenda označio je veliki preokret u politici Srbije. Aleksandar Vučić, koji je na vlasti od 2014. godine, priznao je poraz. Pred pobjedničkom predizbornom platformom 'Studentska lista – Studenti pobjeđuju' sada je dogovor o tome kako iskoristiti većinu osvojenih mjesta u Narodnoj skupštini te tko će biti ključni akteri nove vlade.

Javnost ovaj rezultat percipira prvenstveno kao veliku pobjedu mladih, čijom je borbom za režimskom smjenom sve i počelo. Među studentima koji su oduševljeni promjenom su i oni koji su u političkom egzilu u Hrvatskoj. Njima pripada i Doroteja Antić, s kojom smo razgovarali nakon pobjede studenata.

- Na rezultate izbora, naravno, reagirala sam s oduševljenjem, ali i nevjericom. Zaista, nakon toliko vremena svima nam je još uvijek pomalo teško povjerovati da smo konačno uspjeli. Ovo je za nas golema stvar i velika pobjeda. Više sam puta plakala od sreće. Mislim da će nam trebati dosta vremena da se adrenalin smiri jer nitko ne pamti ovakav nalet pozitivnih emocija i energije, priča nam Antić.

'Dokle god taj postupak traje, ne možemo sigurno ući u zemlju'

Protiv nje je, zbog djelovanja u neformalnoj grupi STAV (Studenti protiv autoritarne vlasti), izdan nalog za privođenje. U to je vrijeme ona s pet kolega bila u Dubrovniku, gdje su trebali sudjelovati na tribini o studentskim prosvjedima. Nakon podizanja optužnica odlučili su ostati u Hrvatskoj, strahujući od pravnog progona ako se vrate kući. Više o tome doznajte na poveznici. Unatoč Vučićevu porazu na izborima, Doroteja se još ne osjeća sigurnom pri povratku u Srbiju.

- Nažalost, moj povratak u Srbiju ne ovisi o meni, već o sudu i tužiteljstvu, koji su već odavno trebali prekinuti sramotni, montirani sudski postupak koji vode protiv nas. Dokle god taj postupak traje, ne možemo sigurno ući u zemlju, tako da se bojim da ćemo morati još malo biti strpljivi i pričekati potvrdu suda i našeg odvjetničkog tima da je 'zrak čist', otkriva nam studentica.

Prema njezinim riječima, 52,54 posto glasova birača koje je Studentska lista osvojila za Narodnu skupštinu znači novi početak ne samo za mlade nego i za sve ostale građane Srbije. Kaže nam da je pred studentima ozbiljan i težak posao, a državu čekaju velike promjene. Antić ističe da je izborni dan promijenio tijek povijesti i budućnost svih građana zemlje.

'U Hrvatskoj smo izgradili dobar život '

Ovih šestero studenata sada može uživati u onome o čemu su mjesecima sanjali. U međuvremenu, od početka svojeg 'političkog egzila', izgradili su nove živote u Hrvatskoj. Neki su ovdje upisali studij, drugi su započeli karijere, a o njima je snimljen dokumentarni film 'Metaformoza', o kojem smo već pisali.

- Iz iskustva političkog egzila zaista smo mnogo naučili, ali prije svega sretni smo i ponosni što smo sve izdržali i što se naša borba isplatila. Ništa nije bilo uzalud. U Hrvatskoj smo izgradili dobar život i nastavit ćemo ga živjeti s radošću, a uskoro ćemo, nadamo se, imati mogućnost posjećivati svoje obitelji i prijatelje i u Srbiji, najavila je Antić.

Podsjetimo, studenti su u Srbiji počeli prosvjedovati prije dvije godine, nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, u kojem je smrtno stradalo 16 osoba. Studenti su vlast optuživali za korupciju koja je, prema njihovu mišljenju, dovela do propusta u radovima, a oni su uzrokovali urušavanje konstrukcije. Režim je pokazao agresivan otpor studentskim prosvjedima, a s vremenom su se zahtjevi proširili i poprimili sve jasnije konture političke organizacije. Više o tome kako se studentski pokret razvijao doznajte u našem intervjuu s dvoje studenata.

'Poručila bih mladima da se ne boje tražiti što im pripada'

Doroteja smatra da i u Hrvatskoj postoje problemi koji donekle podsjećaju na one s kojima su se građani Srbije suočavali posljednjih 14 godina, no ističe da nisu ni približno na istoj razini.

- U Srbiji je u jednom trenutku to prestala biti politička borba i postala borba za opstanak i temeljna ljudska prava. Mladima u Hrvatskoj poručila bih da se ne boje tražiti ono što im pripada te da, ako žele više, zauzmu stav i bore se za svoju budućnost, zaključila je naša sugovornica.