Velike promjene na hrvatskim fakultetima: Dva veleučilišta ovih su dana ugašena

Ranije ove godine država je donijela niz odluka o tome da će de facto ugasiti neka od veleučilišta u manjim gradovima, odnosno pripojiti ih većim visokoškolskim ustanovama. Akademska godina i službeno je započela 1. listopada, a na temelju rješenja trgovačkih sudova u Zagrebu i Bjelovaru proteklih je tjedana Veleučilište Hrvatsko zagorje u Krapini pripojeno Tehničkom veleučilištu u Zagrebu (TVZ) i Međimursko veleučilište u Čakovcu Sveučilištu Sjever.

Trgovački sud u Zadru objavio je i da je odobren ugovor o pripajanju Veleučilišta Marko Marulić u Kninu Sveučilištu u Splitu, ali u registru stoji napomena da će pripajanje će biti pravovaljano tek nakon što se upiše u sudski registar sjedišta ustanove preuzimatelja. Isti proces ovih je tjedana prošlo i Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, prvo za koje je najavljen proces pripajanja i to Sveučilištu u Zagrebu.

Veleučilište Hrvatsko zagorje postalo je odjel TVZ-a

Veleučilište Hrvatsko zagorje sada je TVZ-ov novi Odjel za stručne studije Krapina. Još su prije nekoliko tjedana sa sada ugašenog veleučilišta studente obavijestili da se studiranje i izvođenje nastave nastavljaju u Krapini, samo u okviru TVZ-a.