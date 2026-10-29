Zagrebački fakultet dijeli stipendije: Studenti mogu dobiti 4.000 eura po semestru

Prije nešto više od tri godine na zagrebačkom Prirodoslovno-matematičkom fakultetu započela je lijepa priča. Diana Plenkovich, udovica istaknutog hrvatsko-američkog fizičara Dinka Plenkovića, fakultetu je donirala dvije vrijedne nekretnine u Zagrebu. Fakultet ih je prodao, a osim za obnovu praktikuma novac koristi za stipendiranje budućih nastavnika fizike na PMF-u.

Studenti mogu dobiti 4.000 eura po semestru

Natječaj za stipendiju 'Dinko Plenković' za 2026./2027. upravo je otvoren. Na njega se mogu prijaviti studenti koji su po prvi put upisali neki od prijediplomskih nastavničkih studija fizike PMF-a u Zagrebu: fizika i informatika (smjer: nastavnički), fizika i kemija (smjer: nastavnički) i matematika i fizika (smjer: nastavnički). Prema pravilniku, PMF će dodijeliti do pet stipendija u iznosu od 4.000 eura po upisanom semestru po studentu svake godine.

Stipendija se isplaćuje jednom tijekom semestra u iznosu od 4.000 eura, i to za svaki semestar upisanog sveučilišnog nastavničkog studija do završetka studija, pod uvjetom da dobitnik stipendije pohađa upisani studij i ispunjava sve obveze koje su potrebne za upis u višu godinu studija. U slučaju ponavljanja godine dobitniku se obustavlja primanje stipendije do upisa u višu godinu studija. Treba naglasiti i da za vrijeme korištenja ove stipendije studenti ne mogu primati niti jednu drugu stipendiju koja se financira iz bilo kojeg izvora, primjerice državnu socioekonomsku, STEM stipendiju ili stipendiju neke tvrtke.

Boduje se izvrsnost

Rok prijave je 27. studenog 2026., a kriterij za izradu rang-liste prijavljenih kandidata i dodjelu stipendije je ukupni broj bodova s kojim je student upisao studij (temeljen na državnoj maturi, prosjeku ocjena iz srednje škole i uspjesima na natjecanjima znanja), stoji u natječaju. Ako više studenata ima isti broj bodova, prednost ima student koji je ostvario bolji uspjeh na ispitu državne mature iz fizike. Ako i tada ima više studenata s istim brojem bodova, prednost ima student koji je ostvario bolji uspjeh na ispitu državne mature iz matematike.

Priču prošlogodišnjeg dobitnika Marina Brundića koji je srednju školu završio s 5,0 i briljirao na maturi pa upisao nastavnički studij možete pročitati na poveznici. Naglasimo još jednom, za ovu stipendiju mogu se prijaviti samo studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu koji su upisali neki od gore navedenih studija. U nastavku možete proučiti ovogodišnji natječaj, kao i pravilnik na temelju kojeg se dodjeljuje stipendija, a prijavni obrazac nalazi se ovdje.