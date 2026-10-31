Zagrebački fakultet ostao bez menze, sada su pronašli rješenje: 'Praktična alternativa'

Na dva zagrebačka faksa menze su zatvorene: U planu su nove, jedna postaje privatna
06:46 405 d 21.09.2025
31. listopad 2026.
Iako food truck ne može u potpunosti zamijeniti sve mogućnosti klasičnog studentskog restorana, on predstavlja praktičnu alternativu, kažu s VEF-a.
U dvorište Veterinarskog fakulteta (VEF) u utorak je postavljen privremeni food truck s ponudom hrane iz asortimana INA Fresh Cornera, namijenjen studentima i djelatnicima. Ova inicijativa, kažu s VEF-a, predstavlja važan korak u unapređenju svakodnevnih uvjeta studiranja i rada te donosi praktično rješenje za prehranu nakon trajnog zatvaranja tamošnje menze Studentskog centra u Zagrebu (SCZG).
Podsjetimo, ta menza zatvorena je od ljeta 2024. godine. Iz SCZG-a su ranije objasnili da su prostor i uvjeti u toj menzi teži od svih ostalih restorana. Opisali su da je to restoran u malom skučenom podrumu koji nema poseban izlaz u nuždi te da postoji visoki rizik za sigurnost namirnica. Bilo je tu različitih potencijalnih rješenja, od toga da će SCZG pronaći drugu lokaciju za tu menzu do toga da VEF planira izradu nacrta nove menze.
No, trenutačno rješenje je kombi s hranom. S VEF-a u objavi na službenoj stranici kažu da je dostupnost hrane na Fakultetu posebno važna studentima koji zbog predavanja, vježbi i drugih akademskih obveza ondje provode velik dio dana.
- Mogućnost kupnje obroka tijekom pauze olakšava organizaciju vremena, smanjuje potrebu za odlaskom izvan fakultetskog prostora i omogućuje jednostavnije usklađivanje prehrane s nastavnim rasporedom. Jednako tako, nova je usluga korisna i djelatnicima koji tijekom radnog dana imaju ograničeno vrijeme za pauzu, navode.
Na dva zagrebačka faksa menze su zatvorene: U planu su nove, jedna postaje privatna
06:46 405 d 21.09.2025
Dodaju da studentski standard ne obuhvaća samo kvalitetu nastave i uvjete studiranja, već i dostupnost osnovnih usluga koje svakodnevni boravak na fakultetu čine ugodnijim i funkcionalnijim.
- Upravo zato postavljanje food trucka predstavlja konkretan doprinos poboljšanju uvjeta za cijelu fakultetsku zajednicu. Iako food truck ne može u potpunosti zamijeniti sve mogućnosti klasičnog studentskog restorana, on predstavlja praktičnu alternativu koja ublažava posljedice njegova zatvaranja. Ponuda INA Fresh Cornera omogućuje studentima i zaposlenicima jednostavniji pristup hrani bez dodatnog gubitka vremena, a istovremeno pridonosi stvaranju suvremenijeg i bolje organiziranog fakultetskog okruženja. Ova inicijativa pokazuje kako se prepoznavanjem svakodnevnih potreba studenata i djelatnika mogu pronaći konkretna i funkcionalna rješenja. Postavljanje food trucka stoga nije samo uvođenje nove usluge, već i važan korak prema unapređenju kvalitete studentskog života, boljim uvjetima rada i podizanju standarda na Veterinarskom fakultetu, zaključuju s VEF-a.
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