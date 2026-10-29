Studenti, pozor: Otvorene prijave za stipendiju Sveučilišta u Zagrebu 2027., iznos raste

Prijave za stipendije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2026./2027. počinju 16. studenog u 12 sati i traju do 7. prosinca 2026. u 12 sati. Sveučilište u Zagrebu donijelo je Odluku o raspisivanju Natječaja za dodjelu 400 stipendija.

Iznos od 240 eura za svaki od deset mjeseci

Prijave se obavljaju isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu uz pomoć elektroničkog identiteta (AAI), a ovo je poveznica na aplikaciju. Stipendija iznosi ukupno 2.400 eura (deset mjeseci puta 240 eura). Podsjetimo, prošlogodišnji iznos bio je 2.325 eura godišnje, a dodjeljivalo se također 400 stipendija.

Prijava je moguća samo u jednoj od pet kategorija. Sveučilište planira dodijeliti 270 stipendija za izvrsnost, 20 stipendija za izvrsne studente s ostvarenim posebnim znanstvenim i stručnim postignućima, deset stipendija za izvrsne studente s ostvarenim posebnim postignućima u umjetničkom području, 90 stipendija podzastupljenim i ranjivim skupinama studenata (studenti iz obitelji nižega socioekonomskog statusa, studenti s invaliditetom, studenti s djecom, studenti iz alternativne skrbi) i deset stipendija za izvrsne studente sportaše.

Glavni kriterij

Opći kriterij je uspješnost u studiju, odnosno prosjek ocjena svih položenih ispita ne manji od 4,0 (osim u D kategoriji) i ukupno stečeni ECTS bodovi do 30. rujna 2026. godine. Posebne kriterije za svaku kategoriju možete pronaći u dokumentu pri dnu.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu će, nakon što razmotri sve pristigle prijave, utvrditi popis kandidata koji ispunjavaju uvjete i kriterije Natječaja, sastaviti privremenu rang-listu kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju te je objaviti na mrežnoj stranici Sveučilišta. Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu u roku od tri dana od dana objave privremene rang-liste na mrežnoj stranici Sveučilišta podnijeti Povjerenstvu za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu pisani prigovor elektroničkim putem na adresu: [email protected]. Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt e-adresu: [email protected].

U dokumentu u nastavku možete pronaći Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima sveučilišnih prijediplomskih i diplomskih, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih te stručnih prijediplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2026./2027.