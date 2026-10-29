Bivša državna tajnica postala privremena dekanica Ekonomskog: Bila je i u vodstvu Hajduka

Na sjednici Senata Sveučilišta u Splitu, održanoj 27. listopada 2026. godine, profesorica Branka Ramljak imenovana je vršiteljicom dužnosti dekanice Ekonomskog fakulteta u Splitu. Naime, dosadašnji dekan Bruno Ćorić nedavno je postao prorektor za financije i nastavu Sveučilišta u Splitu u mandatu novog rekrora Nikole Koceić-Bilana.

Tri godine obnašala je dužnost državne tajnice u Ministarstvu obrazovanja

Splitski Ekonomski fakultet svojoj je novoj čelnici čestitao na imenovanju i poželio mnogo uspjeha, snage i zadovoljstva u obnašanju nove dužnosti.

- Preuzimanjem ove odgovorne dužnosti nastavlja se predan rad na razvoju Fakulteta, unaprjeđenju nastavne i znanstvene izvrsnosti, jačanju suradnje te stvaranju poticajnog akademskog okruženja utemeljenog na međusobnom poštovanju i zajedništvu. Vjerujemo da ćemo zajedničkim radom, otvorenom komunikacijom i međusobnim uvažavanjem nastaviti graditi uspješnu budućnost našeg Fakulteta, stoji u priopćenju Ekonomskog fakulteta Split.

Branka Ramljak bila je državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja od srpnja 2017. do srpnja 2020. godine, tijekom mandata ministrice Blaženke Divjak. U srpnju 2020. godine Vlada ju je na osobni zahtjev razriješila dužnosti.

Bila je kandidatkinja za gradonačelnicu, jedno vrijeme i ključna osoba u Hajduku

Nakon toga se na izborima 2021. godine kandidirala za gradonačelnicu Splita kao nezavisna kandidatkinja. Tada nije ušla u drugi krug izbora, ali je njezina nezavisna lista osvojila dva mandata u splitskom Gradskom vijeću.

Osim kao bivša državna tajnica, široj javnosti poznata je i po tome što se prije 14 godina, kao dugogodišnja navijačica i pretplatnica, kandidirala na prvim demokratskim izborima za Nadzorni odbor Hajduka. Bila je treća prema broju glasova, a nakon povlačenja dvojice članova Nadzornog odbora 2013. postala je predsjednicom Nadzornog odbora. Zanimljivo, zamjenik joj je tada na toj funkciji bio upravo sadašnji rektor Nikola Koceić-Bilan.