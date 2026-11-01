Faks Bivši rektor sam sebi u četiri godine isplatio nagradu od 33.165 eura bruto

Bivši rektor sam sebi u četiri godine isplatio nagradu od 33.165 eura bruto

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

01. studeni 2026.

Google Dodajte Srednja.hr kao željeni izvor na Googleu
Facebook X Linkedin Mail
Bivši rektor sam sebi u četiri godine isplatio nagradu od 33.165 eura bruto

Bivši splitski rektor Dragan Ljutić | foto: UNIST, srednja.hr

Nakon tri i pol mjeseca i niza poslanih žalbi Povjerenici za informiranje, došli smo do podatka o nagradama sada već bivšeg splitskog rektora.

Sveučilištu u Splitu još smo 14. srpnja uputili zahtjev za pravo na pristup informacijama s pitanjem: 'Koliko je Sveučilište u Splitu isplatilo dodataka za uspješnost na radu (nagrada za ostvarene rezultate) rektoru Draganu Ljutiću u kalendarskim godinama 2022., 2023., 2024. i 2025.? Molim da podatke iznesete u bruto i neto iznosu.' Tada je Ljutić još bio rektor, a od 1. listopada na tom mjestu naslijedio ga je Nikola Koceić-Bilan.

Do kraja mandata Ljutića odgovor nismo uspjeli dobiti. Naime, konačne podatke o isplatama nagrada Ljutiću zaprimili smo 29. listopada, tri i pol mjeseca nakon našeg prvog upita. Naime, Sveučilište u Splitu izbjegavalo je poslati iznose dodataka, zbog čega smo uputili tri žalbe Povjerenici za informiranje. U konačnici splitsko sveučilište poslalo nam je odluke na temelju kojih smo izračunali koliko je nagrada isplaćeno Ljutiću.

Zaposlenici Rektorata dobivaju mjesečne nagrade 

Konkretno, rektor Ljutić u spomenutom razdoblju donio je osam odluka o isplati nagrade za ostvarene rezultate rada. Svaka odluka temeljila se na isplati nagrade za šest mjeseci. Tako odluke skupno datiraju od 1. travnja 2022. godine do 30. rujna 2026. godine, izuzev šest mjeseci od 1. travnja 2025. do 30. rujna 2025. godine. Dakle, u razdoblju od četiri i pol godine ukupno četiri godine isplaćivane su nagrade.

Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti. Iskoristite rođendansku akciju i pretplatite se do 15.11. po akcijskoj cijeni.

Svi 18-godišnjaci imaju pravo na 100€ preko kulturne iskaznice, a preko nje možete kupiti našu pretplatu. Više saznajte ovdje.