Bivši rektor sam sebi u četiri godine isplatio nagradu od 33.165 eura bruto

Sveučilištu u Splitu još smo 14. srpnja uputili zahtjev za pravo na pristup informacijama s pitanjem: 'Koliko je Sveučilište u Splitu isplatilo dodataka za uspješnost na radu (nagrada za ostvarene rezultate) rektoru Draganu Ljutiću u kalendarskim godinama 2022., 2023., 2024. i 2025.? Molim da podatke iznesete u bruto i neto iznosu.' Tada je Ljutić još bio rektor, a od 1. listopada na tom mjestu naslijedio ga je Nikola Koceić-Bilan.

Do kraja mandata Ljutića odgovor nismo uspjeli dobiti. Naime, konačne podatke o isplatama nagrada Ljutiću zaprimili smo 29. listopada, tri i pol mjeseca nakon našeg prvog upita. Naime, Sveučilište u Splitu izbjegavalo je poslati iznose dodataka, zbog čega smo uputili tri žalbe Povjerenici za informiranje. U konačnici splitsko sveučilište poslalo nam je odluke na temelju kojih smo izračunali koliko je nagrada isplaćeno Ljutiću.

Zaposlenici Rektorata dobivaju mjesečne nagrade

Konkretno, rektor Ljutić u spomenutom razdoblju donio je osam odluka o isplati nagrade za ostvarene rezultate rada. Svaka odluka temeljila se na isplati nagrade za šest mjeseci. Tako odluke skupno datiraju od 1. travnja 2022. godine do 30. rujna 2026. godine, izuzev šest mjeseci od 1. travnja 2025. do 30. rujna 2025. godine. Dakle, u razdoblju od četiri i pol godine ukupno četiri godine isplaćivane su nagrade.