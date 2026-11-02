Plagiranje, lažna autorstva, falsificiranje podataka: Otkriveno što sve primjećuju naši znanstvenici

Prema rezultatima istraživanja objavljenih u novom izdanju Političke misli, čak sedam posto ispitanih djelatnika na znanstvenim institucijama u Hrvatskoj navodi da na njihovim radnim mjestima ne postoje etička tijela, iako Zakon o visokom obrazovanju jasno propisuje njihovo postojanje. Istraživači napominju da to može upućivati na nedosljednosti u provedbi zakonskog okvira, ali i na nisku razinu informiranosti znanstvenika.

Više od polovice ispitanika (51 posto) istaknulo je da etička tijela postoje, ali da s njihovim radom uopće ili uglavnom nisu upoznati, dok 42 posto sudionika navodi da su uglavnom ili u potpunosti upoznati s njihovim radom. Sukladno tome, 58 posto sudionika procjenjuje da su nedovoljno upoznati s radom etičkih tijela, a među onima koji su upoznati, manje od trećine (31 posto) smatra da etička tijela njihove ustanove u većoj mjeri ili u potpunosti pokrivaju potrebe reguliranja etičkih pitanja.

Odgovori o upoznatosti s radom etičkih tijela i njihovim funkcioniranjem značajno se razlikuju prema znanstvenim disciplinama kojima se ispitanici bave. S radom etičkih povjerenstava najbolje su upoznati profesori biomedicinskih znanosti, a oni i smatraju da su etička povjerenstva na njihovim institucijama najfunkcionalnija. Slijede društvene, humanističke i biotehničke znanosti, dok prirodne znanosti pokazuju najniže razine upoznatosti i procjene funkcionalnosti etičkih tijela.