Kamo se prebacuju studenti medicine? Splićani u Zagreb, k nama stižu iz Mostara

Početak akademske godine vrijeme je kada su zahtjevi za prijelazima studenata već razriješeni. Kako funkcioniraju prijelazi studenata medicinskih fakulteta iz jednoga grada u drugi, objasnit ćemo na primjeru Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Prema pravilniku na njihov studij medicine mogu prijeći studenti isključivo s drugih studija medicine na drugim sveučilištima i to od druge do četvrte godine studija. Pritom studenti moraju imati položene A razine državne mature, ukupni prosjek ocjena položenih predmeta minimalno 4,0 i program studija s kojeg prelaze mora biti podudaran zagrebačkome. Zahtjevi se predaju od 1. do 15. rujna, dok odluku donosi Dekanski kolegij o čemu obavještava Fakultetsko vijeće.

- Ukupan broj studenata koji mogu prijeći sa studija medicine na drugim sveučilištima država članica Europske unije, odnosno s visokih učilišta s kojim Fakultet ima ugovor o suradnji, utvrđuje za svaku akademsku godinu Dekanski kolegij. Broj prijelaznika i broj redovitih studenata ne može biti veći od kapaciteta Fakulteta, u pravilu do pet studenata po godini studija. Studenti kojima je odobren prijelaz sa studija medicine na drugim sveučilištima upisuju se uz obvezu plaćanja prema programskom ugovoru, stoji u Pravilniku.

Splitski studenti najviše odlaze u Zagreb, k njima dolaze iz Mostara i Rijeke

Sve medicinske fakultete u Hrvatskoj, pa tako i zagrebački, pitali smo koliko se studenata prebacuje i prelazi s jednog fakulteta na drugi. S Medicinskog fakulteta u Splitu poručuju kako su u zadnjih pet godina imali oko 15 studenata prijelaznika na studijske programe Medicina, Dentalna medicina i Farmacija.

- Najviše studenata nam dolazi s fakulteta u Mostaru i Rijeci, ponešto iz Zagreba. Naši studenti najviše odlaze na fakultete u Zagrebu, odgovara voditeljica Službe za sveučilišne integrirane studije Tina Komar.

U Splitu zahtjeve za prijelaze razmatra Povjerenstvo za nastavu Medicinskog fakulteta u Splitu. Oni daju mišljenje o ispunjenju formalnih uvjeta i opravdanosti prijelaza podnositelja zahtjeva. Potom prodekan za nastavu s prodekanima za pojedini studijski program odlučuje u prvom stupnju i donosi rješenje o prijelazu. Ako dođe žalba, dekan odlučuje o njoj. Isto, potreban je težinski prosjek minimalno 4,0 te da student nije ponavljao ni jednu godinu studija.

- Ukupan broj studenata koji mogu prijeći s drugih visokih učilišta ograničen je upisnom kvotom, koja se utvrđuje Odlukom Fakulteta, odnosno Odlukom Sveučilišta u Splitu. Prijelaz nije moguć u prvu i završnu godinu studija Fakulteta. Prijelaz i upis u određenu godinu studija dopušteni su samo ako zbroj redovito upisanih studenata, studenata koji ponavljaju godinu ili pojedini predmet te studenata kojima je odobren prijelaz ne prelazi 10 posto upisne kvote određene Odlukom Fakulteta, odnosno Odlukom Sveučilišta u Splitu, stoji u pravilima splitskog Medicinskog fakulteta.

I u Osijek stiže najviše onih iz Rijeke i Mostara

S Medicinskog fakulteta u Osijeku poslali su nam konkretne brojke po akademskim godinama. Tako je s drugih visokih učilišta na Medicinski u Osijeku u akademskoj godini 2022./2023. prešlo sedmero studenata, u 2023./2024. ukupno osmero studenata, u 2024./2025. ukupno petero studenata, u 2025./2026. četvero studenata, a u 2026./2027. studenata njih troje. Prijelazi na Medicinski fakultet Osijek najčešće su ostvareni s Medicinskog fakulteta u Rijeci i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, izdvajaju.

- Prema dostupnim informacijama studenti s Medicinskog fakulteta Osijek ostvarili su prijelaze na sljedeća visoka učilišta: Fakultet primijenjene matematike i informatike, Osijek, Medicinski fakultet, Rijeka, Fakultet zdravstvenih studija (Zagreb) i Medicinski fakultet, Zagreb, navode iz Osijeka.

U Osijeku zahtjev za prijelaz student može podnijeti nakon završene prve godine studija. Za one koji žele doći u Osijek, za studij medicine to mogu napraviti nakon isteka prve, druge ili treće godine studija. Među uvjetima jesu da student nije ponavljao ni jednu godinu studija i da je opći prosjek jednak ili viši od 3,80. U postupku odobravanja brine se o kapacitetu i prostornim mogućnostima fakulteta. Fakultetsko vijeće donosi konkretnu Odluku o kvotama za prijelaz. Zahtjevi se predaju do 15. rujna. Rješenje donosi dekan na prijedlog Odbora za nastavu i studente.

Na HKS došlo četvero studenata

S Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, gdje godina studija medicine košta 6.000 eura, kažu kako su ukupno četiri studenta ostvarila upis prijelazom s drugih visokih učilišta na više godine.

- Fakultet ne raspolaže posebnim evidencijama o daljnjim upisima na druga visoka učilišta studenata koji su se ispisali, ali prema dostupnim saznanjima, jedan je student nakon ispisa s MEF-a HKS upisan na drugi Medicinski fakultet u Republici Hrvatskoj, poručili su s HKS-a.

Pravila HKS-a za prijelaz na medicinu navode kako se prebacivanje ne može odobriti na prvu i završnu godinu studija. Student treba imati ukupan prosjek ocjena jednak ili veći od 3,5. Zahtjevi se predaju do 15. rujna.

Upite o prijelazima poslali smo i Medicinskom fakultetu u Zagrebu te Medicinskom fakultetu u Rijeci. Do zaključenja teksta nismo dobili odgovor.