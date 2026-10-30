Grad Zagreb otvorio natječaj za studentske stipendije: Evo kako do 520 eura mjesečno

Studenti, pozor: Otvorene prijave za stipendiju Sveučilišta u Zagrebu 2027., iznos raste
Prijava je moguća samo u jednoj od pet kategorija. Sveučilište najviše stipendija planira dodijeliti za izvrsnost, njih 270.
13:32 23 h 29.10.2026
30. listopad 2026.
Prijave se podnose putem aplikacije eStipendije, kojoj se pristupa putem online servisa za građane na portalu ePisarnica Grada Zagreba.
Grad Zagreb otvorio je natječaj za dodjelu stipendija studentima viših godina za akademsku godinu 2026./2027. Stipendije se dodjeljuju u pet kategorija: za izvrsnost, za deficitarna zanimanja, na temelju socioekonomskog statusa, za pripadnike romske nacionalne manjine te za studente s invaliditetom.
U ovoj akademskoj godini Grad će dodijeliti 543 stipendije studentima viših godina. Podsjetimo, za studente prve godine studija, brucoše, bio je otvoren zaseban natječaj - oni su se za stipendije prijavljivali u istom roku kao učenici. Mjesečni iznos stipendije za studente iznosi 520 eura. Rok za prijavu je 27. studenoga 2026. u 13 sati.
Ove godine uvedeno je nekoliko novosti i izmjena u sustavu stipendiranja, a cjelokupni proces, od podnošenja zahtjeva do sklapanja ugovora, dodatno je pojednostavljen. Prijave za studente ostalih godina studija podnose se putem aplikacije eStipendije, kojoj se pristupa putem online servisa za građane na portalu ePisarnica Grada Zagreba, odabirom usluge e-Stipendije. Detaljne informacije o svih pet natječaja dostupne su u dokumentima u nastavku.
Studenti, pozor: Otvorene prijave za stipendiju Sveučilišta u Zagrebu 2027., iznos raste
Prijava je moguća samo u jednoj od pet kategorija. Sveučilište najviše stipendija planira dodijeliti za izvrsnost, njih 270.
13:32 23 h 29.10.2026
Zagrebački fakultet dijeli stipendije: Studenti mogu dobiti 4.000 eura po semestru
Studentima nastavničkog smjera fizike na PMF-u u Zagrebu fakultet dodjeljuje stipendije u pozamašnom iznosu.
09:58 1 d 29.10.2026
Stipendija za studente za izvrsnost
Stipendija za studente na temelju socioekonomskog statusa
Stipendija za studente deficitarnih zanimanja
Stipendija za studente s invaliditetom
Stipendija za studente romske nacionalne manjine
Svi koji su rođeni 2013. godine nikad nisu trebali raditi putovnicu: Znate li zašto?
Rođeni su iste godine kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Za one rođene nešto ranije, taj je događaj donio izvjesne promjene. Istražili smo koje.
12:10 59.05 min 30.10.2026
Na Interliberu ove godine i grafiti, BookTok i kvizovi: Evo što čeka srednjoškolce
Uz štandove s knjigama čekaju vas grafiti, kvizovi i susreti s piscima. Voditeljica Interlibera otkrila je sve o ovogodišnjem programu.
10:38 2 h 30.10.2026
Dođite podržati tihe heroje obrazovanja: Na konferenciji doznajemo tko su dobitnici Zlatne krede
Finalisti Zlatne krede su već poznati, ali na konferenciji 'Idemo u srednju!' 6. studenog doznajemo tko su dobitnici nagrade. Dođite ih podržati.
09:26 3 h 30.10.2026
Halloween i osiguranje: Koji kostim odabrati za ovogodišnji party?
Jesen sa sobom donosi i nezaboravne tulume pod maskama. U što će se prerušiti naš protagonist koji organizira zabavu?
16:17 20 h 29.10.2026
Kulturna iskaznica izgorila: Više od 10.000 aktivacija, jesi li i ti uzeo svojih 100 eura?
Kroz projekt Kulturna iskaznica država svima koji ove godine slave 18. rođendan daruje 100 eura. Evo kako do tog novca i na što ga možeš potrošiti.
09:13 1 d 29.10.2026
Kako pametno rasporediti snagu na usponu: Ovo su savjeti biciklista Iana Perana
Najteži dio vožnje često dolazi kad su noge već umorne. Ian Peran otkriva kako procjenjuje teren, prati podatke i čuva energiju za presudne kilometre.
14:41 1 d 28.10.2026
Proslavila sam diplomu i onda šok: Odjednom imam novi mjesečni trošak
Dok sam bila studentica, dio obaveza za mene je rješavao netko drugi. Trebao mi je jedan ručak na poslu da shvatim koliko toga sada moram sama.
10:18 2 d 28.10.2026
Hrvatska studentica u Šangaju: Natjecala se u disciplini koje nema ni u Europi
Jana se na WorldSkillsu natjecala u disciplini koje nema na državnoj ni na europskoj razini. Evo kako izgleda godina priprema za svjetsku pozornicu.
13:53 2 d 27.10.2026
Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
16:36 10 d 19.10.2026
Što smo naučili i postigli nakon 10 godina Europe u učionicama? Odgovor saznajte na konferenciji
Koliko su mladi politički pismeni? Na konferenciji 6. studenog govorimo o deset godina programa Škole ambasadori Europskog parlamenta (EPAS).
09:08 3 d 27.10.2026
Loud budgeting, girl math i fintokeri: Kako mladi zapravo uče o novcu? Saznajte na konferenciji
Jesu li mladi financijski pismeniji nego prije 15 godina i od koga uče o budžetu? Otkrijte na panelu u sklopu konferencije 'Idemo u srednju!'.
09:41 4 d 26.10.2026
Slavimo 15. rođendan portala: Iskoristite akcijsku cijenu za godišnju pretplatu
srednja.hr slavi 15. rođendan i poklanjamo vam popust! Do 15. studenoga godišnju pretplatu možete dobiti za 59€ umjesto 89€.
09:12 10 d 20.10.2026
Otvoren natječaj za državnu STEM stipendiju u 2026. I 2027. godini, ide do 600 eura mjesečno
Otvorene su prijave za državnu STEM stipendiju u 2026./2027. godini. Za nastavničke STEM studije iznose 600 eura, a za ostale 300 eura mjesečno.
14:23 8 d 21.10.2026
Objavljen natječaj za 12.150 državnih stipendija u 2026. I 2027. godini
Ministarstvo obrazovanja objavilo je ovogodišnji natječaj za državnu socioekonomsku stipendiju. I dalje iznosi 200 eura mjesečno.
16:55 16 d 13.10.2026
Dijele stipendije do 520 eura mjesečno: Moći će se prijaviti više studenata i učenika
Grad Zagreb najavio je promjene u kriterijima za dodjelu stipendija studentima i učenicima. Bit će ih podijeljeno oko 1.400.
16:06 36 d 23.09.2026
Novi rektor kaže da ga vode 'vjera, matematika i identitet': Studentima bi dobro došlo i 2.000 kreveta
Novog splitskog rektora oblikovali su vjera, matematika i identitet. Najavio je nove studije i upozorio da nedostaje 2.000 studentskih ležajeva.
12:36 33.05 min 30.10.2026
Sveučilište rektoru isplatilo 32.340 eura 'naknada za određene okolnosti' u četiri godine
Bivšem osječkom rektoru Sveučilište je za 'naknade u određenim okolnostima' u četiri godine isplatilo 32.340 eura bruto, što je 17.508 eura neto.
14:57 22 h 29.10.2026
Bivša državna tajnica postala privremena dekanica Ekonomskog: Bila je i u vodstvu Hajduka
Branka Ramljak, nekadašnja državna tajnica u Ministarstvu obrazovanja, postala je privremena dekanica Ekonomskog fakulteta u Splitu.
12:32 1 d 29.10.2026
Velike promjene na hrvatskim fakultetima: Dva veleučilišta ovih su dana ugašena
Dva veleučilišta ovih su dana prestala postojati kao samostalne ustanove. Pripojena su većim učilištima, a studenti nastavljaju studij.
11:57 2 d 28.10.2026
Rekonstrukcija 'druge magistrale' u Dalmaciji: Za projekt od 10 milijuna eura bore se ove tri tvrtke
Cesta koju stanovništvo Splita, Omiša i okolice koristi kao glavnu alternativu magistrali ide u obnovu. Čeka se odabir izvođača, traži se nadzor.
12:57 11.016666666667 min 30.10.2026
Ide sanacija mosta na A4: Gradilište će biti otvoreno 60 dana, a čiji strojevi će raditi još je neizvjesno
Među tehnički zahtjevnijim dijelovima projekta ističe se zamjena ležajeva na upornjacima za koju će se podići rasponska konstrukcija mosta.
10:29 2 h 30.10.2026
Inflacija je udarila i na štednju u trećem stupu: Evo koji fondovi su ostali u plusu
Dva ODMF-a imala su prinose u minusu tijekom prvih devet mjeseci godine. Pridružio im se još jedan fond u trećem stupu kad se uračunala inflacija.
12:57 11.016666666667 min 30.10.2026
Dio umirovljenika ostaje bez dodatka na mirovinu: Samcu mjesečno 42 eura manje
Australija ukida dodatak na mirovinu onim umirovljenicima koji žive u inozemstvu. Bez dodatka ostaje više od 1.700 korisnika u Hrvatskoj.
11:46 1 h 30.10.2026