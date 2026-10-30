Grad Zagreb otvorio natječaj za studentske stipendije: Evo kako do 520 eura mjesečno

Grad Zagreb otvorio je natječaj za dodjelu stipendija studentima viših godina za akademsku godinu 2026./2027. Stipendije se dodjeljuju u pet kategorija: za izvrsnost, za deficitarna zanimanja, na temelju socioekonomskog statusa, za pripadnike romske nacionalne manjine te za studente s invaliditetom.

Stipendija za studente iznosi 520 eura

U ovoj akademskoj godini Grad će dodijeliti 543 stipendije studentima viših godina. Podsjetimo, za studente prve godine studija, brucoše, bio je otvoren zaseban natječaj - oni su se za stipendije prijavljivali u istom roku kao učenici. Mjesečni iznos stipendije za studente iznosi 520 eura. Rok za prijavu je 27. studenoga 2026. u 13 sati.

Ove godine uvedeno je nekoliko novosti i izmjena u sustavu stipendiranja, a cjelokupni proces, od podnošenja zahtjeva do sklapanja ugovora, dodatno je pojednostavljen. Prijave za studente ostalih godina studija podnose se putem aplikacije eStipendije, kojoj se pristupa putem online servisa za građane na portalu ePisarnica Grada Zagreba, odabirom usluge e-Stipendije. Detaljne informacije o svih pet natječaja dostupne su u dokumentima u nastavku.

Natječaji Grada Zagreba za studente

Stipendija za studente za izvrsnost

Stipendija za studente na temelju socioekonomskog statusa

Stipendija za studente deficitarnih zanimanja

Stipendija za studente s invaliditetom

Stipendija za studente romske nacionalne manjine