Novi rektor kaže da ga vode 'vjera, matematika i identitet': Studentima bi dobro došlo i 2.000 kreveta

Novi rektor Sveučilišta u Splitu Nikola Koceić-Bilan u četvrtak je inauguriran, a dio prigodnog govora posvetio je osobnim vrijednostima koje želi slijediti u svojem radu. Kao prvi od triju čimbenika koji su ga oblikovali izdvojio je vjeru, koju su mu, kako je rekao, prenijeli roditelji i franjevci trećoredci glagoljaši. Pozivajući se na skromnost svetog Franje, studentima koji će jednog dana preuzeti odgovorne funkcije poručio je da vode računa o potrebama zajednice.

- Uvijek služite, a ne vladajte. Služite zajednici koja vas je izabrala, koja vas je prepoznala. Osluškujte njezine potrebe i uvijek pazite na interese malog čovjeka, rekao je Koceić-Bilan.

Matematika kao poticaj na povezivanje, identitet kao pripadnost

Drugi čimbenik koji ga je oblikovao jest matematika, rekao je okupljenima. Opisao ju je kao znanost koja postavlja standarde egzaktnosti i znanstvene strogosti, ali svojim metodama i modelima služi i drugim znanostima. Upravo je u tome pronašao još jednu poruku studentima.

- Ja bih našim studentima poručio da, kao što matematika povezuje različite znanosti, i oni spajaju različitosti, grade mostove, budu uključivi, ali da uvijek brane znanstvene istine, istaknuo je.

Kao treći čimbenik izdvojio je identitet, koji za njega podrazumijeva obitelj, Split, Dalmaciju i domovinu. Naglasio je da identitet nije samo folklor ili mahanje zastavama, nego osjećaj pripadnosti i povezanost s korijenima. Studentima je poželio da njihovo djelovanje bude prepoznato diljem svijeta, ali da ostanu povezani sa svojom zemljom.

Najavio nove studijske programe

U dijelu govora posvećenom razvoju Sveučilišta Koceić-Bilan najavio je proširenje ponude studija. Ocijenio je da mladi iz Splita više ne odlaze zato što nemaju što studirati, ali da prostora za nove programe još ima.

- Ali ipak postoji nekoliko studijskih programa za koje postoji interes i imamo itekako mogućnosti i ljudskih resursa da ih pokrenemo. To očekujemo u idućem razdoblju, rekao je.

U govoru nije naveo o kojim je studijima riječ niti kada bi mogli primiti prve studente. Međutim, prilikom kandidature za poziciju rektora za srednja.hr rekao je da planira pokrenuti izradu elaborata za studije logopedije, rehabilitacije i nutricionizma za koje postoji interes i izražena potreba tržišta rada te su ispunjene kadrovske i infrastrukturne pretpostavke.

Istaknuo je i potrebu za snažnijom internacionalizacijom Sveučilišta i većom ponudom studija na engleskom jeziku. Kao jednu od mogućnosti privlačenja studenata spomenuo je povezivanje s trećom i četvrtom generacijom hrvatske dijaspore u Južnoj Americi i Australiji.

U Splitu nedostaje oko 2.000 studentskih ležajeva

Iako je studentski standard izdvojio kao jednu od prednosti splitskog Sveučilišta, novi rektor upozorio je na nedostatak smještajnih kapaciteta.

- Ali veliki je hendikep nedostatak studentskih ležajeva. Nedostaje nam oko 2.000 studentskih ležajeva i nadam se da ćemo u budućem razdoblju, uz potporu našeg Ministarstva, kao i uvijek, izgraditi makar jedan studentski dom, poručio je.

Podsjetimo, Split je jedan od gradova koji bi, prema ranijoj najavi, do 2028. godine trebao dobiti novi studentski dom sa sedamstotinjak kreveta, a projekt je vrijedan 52,7 milijuna eura. Uz studentski smještaj otvorio je i pitanje priuštivog najma, odnosno stanovanja za asistente do stjecanja docenture, izrazivši želju da se Sveučilište približi rješenju tog problema.

Među infrastrukturnim planovima spomenuo je i sveučilišni sportski centar na Kampusu. Njegovu je izgradnju povezao s daljnjim razvojem sveučilišnog sporta nakon Europskih sveučilišnih sportskih igara 2028. godine, kojima će Split biti domaćin.

Želja mu je i vratiti više studentskog i akademskog života u povijesnu jezgru grada. U tom je kontekstu govorio o aktiviranju prostora za nastavu pojedinih samostalnih studija uz potporu Grada Splita te otvaranju sveučilišne knjižare i suvenirnice.

- Ovaj rektorski lanac ima točno 19 veriga, 19 karika. Zaista je koincidencija. Kada sam pripremao ovu prezentaciju, ostao sam zaista iznenađen. Točno onoliko koliko ima sastavnica na Sveučilištu u Splitu, sa Sveučilišnom knjižnicom i Studentskim centrom. Ja ću ovaj lanac nositi s ponosom, čašću i odgovornošću. Ali vjerujem da mi neće biti uopće teško. Jer svaka njegova karika, svaka njegova veriga, jedna je sastavnica koja će sa mnom nositi ovaj lanac. A svi vi zajedno, cijela akademska zajednica, pozvani ste da zajedno ispisujemo nove stranice i nova poglavlja ove naše otvorene knjige. Viva Universitas Studiorum Spalatensis, poručio je Koceić-Bilan.