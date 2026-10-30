Dio mentora studentima unaprijed otkriva pitanja za obranu: 'To je podcjenjivanje kandidata i povjerenstva'

Jednu profesoricu šokirala je situacija koja je prethodila obrani diplomskog rada studenta kojem je bila mentorica. Članovi komisije zatražili su od nje da za svakog smisli pitanja koja će studentu postaviti na obrani, a da potom ista pitanja proslijedi i samom studentu.

- Ja sam rekla ne dolazi u obzir, a onda su me blijedo gledali. (...) Kako ja to neću studentu dati pitanja? Oni su već u stresu pa da im malo olakšam. Onda su išla pitanja kako je meni bilo na mojoj obrani i tko je mene mučio i povrijedio, podijelila je profesorica priču na jednoj online platformi, a mi smo potom iskusne mentore upitali znaju li njihovi studenti pitanja unaprijed i što oni misle o toj praksi.

'Uzeo bih u obzir takav zahtjev'

Vlatka Davidović s Veleučilišta u Rijeci priča nam da do sada nije čula za praksu najave pitanja studentima za obranu završnog/diplomskog rada, niti takvu praksu koristi. Kaže da studente više zanima tko je u komisiji 'jer prema tome mogu procijeniti kakva pitanja ih otprilike čekaju'.