Studentima stiže veći minimalac: Izračunali smo koliko su stvarno na dobitku

Minimalna studentska i učenička satnica u 2027. godini iznosit će 7,06 eura neto. Ona se uvećava za 50 posto za prekovremeni rad te rad nedjeljom, blagdanima i noću pa će u tim situacijama studentski minimalac biti 10,59 eura neto po satu.

Posljedica je to odluke Vlade o povećanju minimalne bruto plaće za nadolazeću godinu, koja raste sa 1.050 na 1.130 eura bruto. Prema formuli propisanoj Zakonom o obavljanju studentskih poslova, bruto minimalac dijeli se sa 160 pa je dobiveni broj minimalna naknada za studente po satu rada u radnim danima.

Koliko se menija u menzi kroz godine moglo kupiti za sat rada?

Studentski 'minimalac' prvi put je na nacionalnoj razini unificiran 2018. godine, donošenjem Zakona o obavljanju studentskih poslova. Budući da je cijena menija u studentskim menzama sve ove godine ostala ista i iznosi 0,86 eura, zanimljivo je promjene u satnici od 2018. naovamo promotriti kroz tu prizmu. Podsjetimo, Vlada je donijela mjeru prema kojoj cijene u menzama neće rasti ni u tekućoj akademskoj godini, a građani će to platiti s dodatnih osam milijuna eura pomoći studentskim centrima.