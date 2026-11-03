Medicinski fakultet dijeli stipendije od 5.000 eura, evo tko se može prijaviti

Medicinski fakultet u Splitu raspisao je natječaj za dodjelu pet stipendija namijenjenih uspješnim studentima slabijeg imovinskog stanja u akademskoj godini 2026./2027. Stipendije iznose 500 eura mjesečno, odnosno ukupno 5.000 eura po studentu, a prijave su otvorene do 16. studenoga u ponoć.

Riječ je o stipendijama koje su rezervirane isključivo za studente Medicinskog fakulteta u Splitu, dakle ostali ne mogu sudjelovati u natječaju, a financiraju se iz namjenske novčane donacije za stipendiranje studenata. Isplaćivat će se u deset mjesečnih obroka, od listopada 2026. do lipnja 2027. te za rujan 2027. godine. Tijekom srpnja i kolovoza stipendije se neće isplaćivati.

Pravo prijave imaju redoviti studenti Medicinskog fakulteta u Splitu koji su u akademskoj godini 2026./2027. upisani u drugu ili višu godinu studija te zadovoljavaju propisane socioekonomske i akademske kriterije. Studenti poslijediplomskih studija nemaju pravo prijave.

Tko može dobiti stipendiju?

Jedan od ključnih uvjeta odnosi se na materijalne prilike studenata. Prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva, ostvaren tijekom 2025. godine, ne smije prelaziti 441,44 eura. Socioekonomski status služi kao uvjet za sudjelovanje u natječaju, ali se ne boduje prilikom rangiranja. Uz taj uvjet, studenti moraju imati najmanje 55 ECTS bodova ostvarenih u prethodnoj akademskoj godini, težinski prosjek ocjena od najmanje 4,00 te tijekom studija ne smiju imati ponavljanu godinu.

Studenti koji zadovolje sve uvjete rangirat će se prema težinskom prosjeku ocjena, pri čemu prednost imaju oni s višim prosjekom. Ako više kandidata ima jednak prosjek, prednost će imati student s nižim mjesečnim dohotkom po članu kućanstva. Među dodatnim kriterijima za razrješavanje izjednačenog položaja nalaze se ostvareni ECTS bodovi, rektorova i dekanova nagrada te obavljanje demonstrature.

Druge stipendije nisu prepreka, ali trebate provjeriti pravila

Studenti se na natječaj mogu prijaviti isključivo elektroničkom poštom, slanjem dokumentacije na adresu [email protected], uz naznaku predmeta poruke 'Natječaj za dodjelu stipendija 2026./2027.' Važno je istaknuti da primanje druge stipendije nije prepreka za prijavu na ovaj natječaj.

Međutim, studenti koji već primaju stipendiju moraju to navesti u prijavi te sami provjeriti dopuštaju li pravila drugih programa stipendiranja istodobno primanje više stipendija. Detalji natječaja, pravilnik i prijavni obrazac dostupni su u dokumentu u nastavku, dok se prijavni obrazac može preuzeti na poveznici.