Što teologija ima s umjetnom inteligencijom? Student pruža odgovore: 'Tek nas čekaju izazovi'

Umjetna inteligencija omogućava nam obradu goleme količine informacija za koju čovjek sam nikada ne bi bio sposoban. To značajno ubrzava rad, a u idealnim uvjetima čovjeku prepušta kreativni dio posla. Međutim, sve prednosti umjetne inteligencije dolaze i s određenim opasnostima, od pogrešaka pri citiranju u znanstvenim radovima i širenja dezinformacija do užasnih zlouporaba poput kreiranja eksplicitnih snimki s nečijim licem.

Etičko korištenje umjetne inteligencije stoga postaje sve važnija tema, a Ivan Krasić, student Katoličkog bogoslovnog fakulteta, obradio ju je iz triju perspektiva: bioetičke, filozofske i teološke. U svom radu, za koji je ove godine dobio Rektorovu nagradu, iz sve tri perspektive zaključuje da umjetna inteligencija ne može preuzeti čovjekovu moralnu odgovornost.

- Čovjekova vrijednost ne proizlazi iz njegove inteligencije, sposobnosti, produktivnosti ili učinkovitosti, nego iz samoga njegova postojanja i dostojanstva. Do takvog sam zaključka došao promatrajući razlike između ljudske i umjetne inteligencije, osobito u pogledu svijesti, slobode, empatije, savjesti i moralnog prosuđivanja. Umjetna inteligencija može obrađivati informacije, prepoznavati obrasce i ponuditi različita rješenja, ali to ne znači da razumije čovjeka i njegov život na način na koji ga razumije druga ljudska osoba, kaže nam Krasić.

'Smatram da nas tek očekuju brojni izazovi'

Kaže da se u radu koristio trima perspektivama za proučavanje teme jer filozofska perspektiva omogućuje promišljanje o čovjeku i njegovu postojanju, bioetička otvara pitanja odgovornosti, moralnih granica i posljedica tehnološkog razvoja, dok teološka čovjeka promatra u svjetlu njegova dostojanstva i odnosa prema Bogu.

- Smatram da nas tek očekuju brojni izazovi koje će razvoj umjetne inteligencije postaviti pred čovjeka, društvo, ali i samu teologiju. Pitanje umjetne inteligencije nije samo tehničko ili znanstveno pitanje, nego duboko antropološko. U tom će se kontekstu sve više otvarati pitanja ljudskog dostojanstva, slobode, savjesti, odgovornosti i međuljudskih odnosa. Posebno će biti važno promišljati o tome što čovjeka čini čovjekom i što ga razlikuje od tehnoloških sustava koje sam stvara, predviđa Krasić.

Crkva je objavila dva dokumenta o AI-u

Naglasio je da Katolička Crkva svoja promišljanja o toj temi predstavlja u dvama dokumentima: Antiqua et Nova (Staro i novo), koji su prošle godine zajednički objavili Dikasterij za nauk vjere i Dikasterij za kulturu i obrazovanje, te prvoj enciklici pape Lava XIV., objavljenoj u svibnju ove godine, pod nazivom Magnifica Humanitas (Veličanstveno čovječanstvo).

Antiqua et Nova dokument je od tridesetak stranica u kojem se obrađuju razlike između ljudske i umjetne inteligencije. U njemu Crkva upozorava na etičke probleme povezane s gubitkom stručnih vještina radnika, nadzorom, slabljenjem kritičkog mišljenja u obrazovanju, autonomnim smrtonosnim oružjem te troškovima i utjecajem umjetne inteligencije i podatkovnih centara na okoliš. Papina enciklika izravno se nadovezuje na taj dokument i produbljuje pitanja koja su njime otvorena. Iako oba dokumenta polaze od teološke perspektive, opasnosti o kojima govore tiču se i vjernika i laika.

Krasić naglašava da će umjetna inteligencija i odnos prema njoj uvelike ovisiti o ljudima koji je stvaraju i razvijaju, ali i onima koji je koriste. Kaže nam da je odnos prema umjetnoj inteligenciji ujedno i odraz odnosa prema sebi, drugim ljudima i društvu u kojem živimo.

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'AI ne može zamijeniti osobni susret, empatiju i međuljudske odnose'

Već je odlučio da će moralna teologija biti glavno područje njegova istraživanja, a kaže nam i da ovaj rad nije kraj njegova promišljanja o umjetnoj inteligenciji. Stoga smo ga pitali smatra li da bi u škole trebalo uvesti obvezni predmet posvećen tom području. Krasić odgovara da to zasad nije potrebno, no da bi o toj temi trebalo više promišljati unutar postojećih obrazovnih sadržaja.

- Smatram da bi se ova tema trebala obrađivati interdisciplinarno. Učenike je potrebno poticati na kritičko razmišljanje, samostalno prosuđivanje i odgovorno korištenje tehnologije. Važno je da razumiju kako svaka informacija nije nužno istinita, da tehnološka učinkovitost ne znači uvijek i moralnu ispravnost te da umjetna inteligencija ne može zamijeniti osobni susret, empatiju i međuljudske odnose, ističe naš sugovornik.

Važnost odgoja i odgovornosti

Za kraj naglašava da je djecu potrebno odgajati tako da postanu odgovorna. To za njega znači da učenike treba naučiti razumjeti kako tehnologija može biti sredstvo koje im pomaže u učenju i svakodnevnom životu, ali da pritom ne smiju izgubiti vlastitu sposobnost razmišljanja, slobodu i osobnu odgovornost.

- U konačnici, cilj obrazovanja ne bi trebao biti samo naučiti mlade kako koristiti umjetnu inteligenciju, nego ih odgojiti tako da znaju zašto, kada i s kakvom je odgovornošću koristiti. Ako uspijemo razviti takvu moralnu zrelost, učenici neće ovisiti isključivo o vanjskim pravilima koja propisuju što je ispravno, nego će razviti vlastitu sposobnost moralnog prosuđivanja, zaključuje Ivan Krasić.