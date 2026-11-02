Studenti, sat otkucava: Istječe najvažniji rok za sve koji žele državnu stipendiju

Još manje od 24 sata preostalo je za prijavu na natječaj za 12.150 državnih socioekonomskih stipendija. Riječ je o stipendiji koju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih dodjeljuje studentima slabijeg socioekonomskog statusa, a prijave traju do utorka, 3. studenoga 2026. godine, do 12:00 sati. Na natječaj se mogu prijaviti samo redoviti studenti, a što se sve boduje i tko se ne može prijaviti, pročitajte ovdje.

Ova stipendija iznosi 200 eura mjesečno i isplaćivat će se u devet mjesečnih rata za razdoblje od listopada 2026. do lipnja 2027. Isplata stipendija započinje najkasnije 31. prosinca tekuće godine. Studenti ih mogu obaviti online, u sustavu Vidra. Student prijavnom obrascu može pristupiti AAI@EduHR ili drugom odgovarajućom vjerodajnicom putem sustava e-Građani. Uz natječaj je naglašeno da se obrazac i obvezni prilozi ne šalju u tiskanome obliku na adresu Ministarstva.

Podsjetimo, u natječaju stoji i da se prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, kao i tiskane prijave poslane poštom, neće se razmatrati. Trenutačno je u tijeku i javni poziv za STEM stipendije, čiji iznos ovisi o potkategoriji – studenti nastavničkih STEM studija kroz devet mjeseci zaprimat će 600 eura mjesečno, a studenti ostalih STEM studija 300.

U kratkom videu, koji možete vidjeti pri dnu članka, već smo objasnili kako izvršiti prijavu na natječaj za socioekonomsku stipendiju. Valja podsjetiti i da studenti ne smiju unositi neistinite podatke, jer ih Ministarstvo naknadno provjerava pa, ako utvrdi da neki podatak nije točan, obustavlja isplatu, a studentima prijeti povrat sredstava. Isplata se obustavlja i u još nekim situacijama, a morat ćete i vratiti sredstva, primjerice, ako upišete mirovanje studijskih obveza ili se utvrdi da ste paralelno primali još neku stipendiju koja je financirana iz javnih izvora, o čemu više možete čitati ovdje.