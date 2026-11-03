Faks Studenti imaju važno pravo, a iskorištava ga tek svaki deveti: 'Odgovorni su predstavnici i fakulteti'

Studenti imaju važno pravo, a iskorištava ga tek svaki deveti: 'Odgovorni su predstavnici i fakulteti'

Korana Povijač
Korana Povijač

03. studeni 2026.

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Studenti imaju važno pravo, a iskorištava ga tek svaki deveti: 'Odgovorni su predstavnici i fakulteti'

Studenti ispred Studentskog centra u Zagrebu, mladić | foto: srednja.hr, Canva

Tijekom cijelog mandata trebali bi studentima približavati rad studentskih zborova i pokazati kako se on odražava na svakodnevno studiranje.

Od preko 65.000 studenata, na studentskim izborima Sveučilišta u Zagrebu 2025. godine glasalo je njih svega 7.185. Predstavnici u studentskom zboru zastupaju baš sve studente Sveučilišta, a svoje pravo da ih izabere iskorištava tek približno svaki deveti. Što je fakultet veći, to je stanje lošije - na većim fakultetima u pravilu glasa manji udio studenata i taj se obrazac ponavlja kroz godine.

Pričaju nam to studenti Fakulteta političkih znanosti (FPZG) koji su za svoje istraživanje 'Determinante izlaznosti na sveučilišnim studentskim izborima: analiza sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, 2017. do 2025.' dobili Rektorovu nagradu. Njihova imena su Daniel Rišavi, Damir Lelas, Elena Barišić, Matej Ivanković, Matea Pracaić, Lara Silić, Ivan Kasalo i Aurora Španjić.

'Tema je potpuno neistražena'

Ovo istraživanje bilo je njihova inicijativa, a ideja je proizašla iz njihova iskustva sa studentskih izbora na FPZG-u. Na posljednjim izborima glasalo je oko 30 posto studenata, što im se činilo relativno malo, osobito s obzirom na broj kandidata koji su se natjecali. Budući da su svi sudjelovali na tim izborima, zanimalo ih je zašto većina kolegica i kolega ipak nije odlučila glasati.

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