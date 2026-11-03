SC maksimalno spustio granicu za dom: Ako ste na natječaju ostvarili barem 1 bod, možete dobiti sobu

Koliko je ilegalaca ulovljeno u najvećim studentskim domovima? Imamo i broj provedenih kontrola
Ako domska kontrola ulovi 'ilegalca', on odmah mora iseliti, a studentski centar raskida ugovor sa studentom koji ga je potpisao.
09:09 45 d 19.09.2026
03. studeni 2026.
Studenti koji će zatražiti pravo na useljenje po spuštanju bodovne granice useliti mogu u roku od pet radnih dana od dana dodijeljenog prava.
Spuštena je bodovna granica za useljenje studenata u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu (SCZG) te sada iznosi 1 bod, do popunjenosti slobodnog kapaciteta. Studenti koji će zatražiti pravo na useljenje po spuštanju bodovne granice useliti mogu u roku od pet radnih dana od dana dodijeljenog prava na smještaj. U protivnom smatrat će se smatrati da su odustali od smještaja u akademskoj godini 2026/2027. te će njihovo mjesto biti dodijeljeno drugom studentu.
Useljenje je moguće isključivo uz predočenje potvrde o obavljenom liječničkom pregledu. Studenti koji ne obave liječnički pregled kod liječnika školske ili sveučilišne medicine iznimno ga mogu obaviti kod svog liječnika opće prakse u mjestu stanovanja. S njegovom potvrdom mogu privremeno useliti u studentski dom, dok ne obave pregled kod propisanog liječnika školske ili sveučilišne medicine.
- Studenti su dužni obaviti pregled kod propisanog liječnika školske ili sveučilišne medicine jer u protivnom neće biti moguć njihov nastavak smještaja u studentskome domu sukladno Pravilniku o domskom redu i uvjetima boravka studenata u studentskim domovima Studentskog centra u Zagrebu. Rok za dostavu potvrde od propisanog liječnika školske ili sveučilišne medicine je u prvih 15 dana od dana useljenja, poručili su iz SCZG-a.
Koliko je ilegalaca ulovljeno u najvećim studentskim domovima? Imamo i broj provedenih kontrola
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09:09 45 d 19.09.2026
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10:24 112 d 14.07.2026
Prilikom useljenja stanar je dužan podmiriti iznos mjesečne stanarine koji će se knjižiti kao akontacija. Iznos akontacije jednak je iznosu mjesečne stanarine kategorije smještaja i sobe na koju je student ostvario pravo.
Studenti koji su ostvarili pravo na useljenje po spuštanju bodne granice ispunjavaju obrazac s traženim podacima te se trebaju osobno (e-mailom ili dolaskom) javiti Poslovnici za smještaj studenata, turizam i sport radi rasporeda, koji će biti napravljen sukladno slobodnim kapacitetima u studentskim domovima. Obrazac preuzmite ovdje (Word).
Za dodatne informacije možete se obratiti Poslovnici za smještaj, turizam i sport (Savska cesta 25). Radno vrijeme sa strankama je od ponedjeljka do petka, od 8 do 15 sati. Kontaktirati ih možete putem telefonskih brojeva: 01 4593 641, 01 4593 582, 01 4593 570 ili na mail [email protected].
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