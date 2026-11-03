Ključna osoba za nadziranje rada rektora podnijela ostavku: Oglasilo se Sveučilište

Evo tko će sljedećih šest godina nadzirati rad rektora i Senata na Sveučilištu u Zagrebu
11:01 998 d 09.02.2024
03. studeni 2026.
Sveučilišno vijeće, među ostalim, brine o brine o zakonitosti rada javnog sveučilišta te racionalnoj uporabi materijalnih i kadrovskih resursa.
Predsjednik zagrebačkog Sveučilišnog vijeća Berislav Horvat, prije početka sjednice tog vijeća 30. listopada 2026., zbog osobnih je razloga podnio neopozivu ostavku na dužnost njegova predsjednika. Podsjetimo, na tu poziciju stupio je 2024. godine. Sa Sveučilišta kažu da je Horvat ostavku obrazložio povećanim opsegom poslovnih obveza u nadolazećem razdoblju te nemogućnošću njihova usklađivanja s obavljanjem odgovorne i zahtjevne dužnosti predsjednika Sveučilišnoga vijeća.
U najkraćem će roku, dodaju, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te Statutom Sveučilišta, raspisati javni poziv za prijavu kandidata za izbor predsjednika Sveučilišnoga vijeća. Prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, sveučilišno vijeće nadzire rad javnog sveučilišta i njegovih sastavnica.
Ono brine o zakonitosti rada javnog sveučilišta, racionalnoj uporabi materijalnih i kadrovskih resursa te ima sljedeće ovlasti. Kao prvo, nadzire provedbu odluka senata i rektora te izvršenje sveučilišnog financijskog plana i upravljanje financijskim sredstvima u skladu sa zakonom i statutom. Nadalje, pokreće postupak razrješenja rektora te potvrđuje godišnje izvješće o poslovanju i provedbi programskog ugovora. Također, daje suglasnost na opravdanost prijedloga troškova osnivanja pravne osobe čijom se osnovnom djelatnošću ostvaruje misija sveučilišta te se zadovoljavaju potrebe studenata i sveučilišta te obavlja druge poslove u skladu sa statutom i drugim općim aktima sveučilišta.
Ako posumnja u nepravilnost u radu sveučilišta, sveučilišno vijeće obvezno je upozoriti senat i rektora, predložiti mjere koje je nužno poduzeti radi otklanjanja nepravilnosti te odrediti rok za otklanjanje nepravilnosti. Ako tijela sveučilišta u roku ne otklone nepravilnost u radu, sveučilišno vijeće može obustaviti od izvršenja odluku senata i rektora ako je u suprotnosti sa zakonom odnosno statutom sveučilišta te sazvati sjednicu senata radi raspravljanja tog pitanja.
Ovo vijeće odluke donosi na sjednicama. Sjednicu saziva i njome predsjeda predsjednik sveučilišnog vijeća. Način rada i odlučivanja sveučilišnog vijeća uređuje se poslovnikom o radu sveučilišnog vijeća koji donosi sveučilišno vijeće. Sveučilišno vijeće, također, osnivaču podnosi godišnje izvješće o djelovanju sveučilišta.
Evo tko će sljedećih šest godina nadzirati rad rektora i Senata na Sveučilištu u Zagrebu
11:01 998 d 09.02.2024
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Dodajmo da se sveučilišno vijeće sastoji od predsjednika i četiri, šest ili osam članova - što je slučaj sa Zagrebom. Polovinu članova sveučilišnog vijeća imenuje senat sveučilišta, a polovinu osnivač. Predsjednika sveučilišnog vijeća zajednički izabiru članovi sveučilišnog vijeća na temelju javnog poziva. Javni poziv raspisuje rektor, najkasnije u roku od 15 dana od imenovanja posljednjeg člana sveučilišnog vijeća.
Mandat člana sveučilišnog vijeća na javnom sveučilištu traje pet godina. Sve do posljednjih izmjena Zakona mandat je trajao šest godina. Ista osoba može se jednom ponovo izabrati za predsjednika odnosno člana sveučilišnog vijeća. Ako članu sveučilišnog vijeća prestane dužnost prije isteka mandata, novi član imenuje se do isteka mandata u postupku propisanom ovim Zakonom.
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