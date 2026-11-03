Velika promjena za tisuće mladih: Studentski rad će se priznavati za staž, evo modela

Uskoro će se studentski rad priznavati za mirovinski staž. Prema modelu koji je danas predstavio ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić, za svakih tisuću sati studentskog rada priznavalo bi se šest mjeseci dodatnog mirovinskog staža, uz mogućnost ostvarivanja najviše 24 mjeseca dodanog staža. Ova najava objavljena je svega pet dana nakon podizanja minimalne studentske satnice.

Model je razvijen prema dodatnog stažu za majčinstvo

Predloženi model, razvijen po uzoru na institut dodanog staža za majčinstvo, omogućio bi zbrajanje svih odrađenih sati tijekom studiranja, neovisno o kalendarskoj godini. Time bi se vrednovao značajan doprinos studenata hrvatskom tržištu rada i omogućilo ostvarivanje većih mirovinskih prava u budućnosti, navedeno je u priopćenju.

- Naš je cilj prepoznati doprinos studentskog rada, ali istodobno osigurati dugoročnu održivost mirovinskog sustava. Predloženim modelom ne povećavamo troškove studentskog rada, studenti ostaju jednako konkurentni na tržištu rada, a čuvamo i njihov studentski standard te postojeća prava, izjavio je ministar Ružić.

Ministar je model danas predstavio na sastanku s predstavnicima Hrvatskog studentskog zbora, kojemu je prisustvovao i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.

'Ministarstva će nastaviti razradu modela'

Na sastanku je istaknuto da predloženo rješenje ne bi zahtijevalo povećanje doprinosa niti stvaralo dodatne troškove studentima i poslodavcima, a rashodi za mirovinski sustav nastupili bi tek prilikom ostvarivanja prava na mirovinu.

- Ministarstva će u suradnji s Hrvatskim studentskim zborom nastaviti razradu modela kojim se nastoji osigurati ravnoteža između vrednovanja studentskog rada, očuvanja studentskog standarda i održivosti mirovinskog sustava, istaknuto je u priopćenju.

Podsjetimo, za ovaj se korak zalagao i Forum mladih SDP-a, s čijim smo Karlom Vedakom razgovarali u svibnju ove godine, a Vlada je obećala pozabaviti se tom temom do kraja svojeg mandata, koji istječe 2028. godine. U srpnju ove godine počela je provedba sveobuhvatne analize, a budući da će izmjenama zakona biti obuhvaćeno više resora, bilo je potrebno utvrditi opseg potrebnih izmjena zakonodavnog okvira. Prema današnjoj najavi, Vlada je konkretizirala svoj plan, a uskoro ćemo znati i što o njemu misle predstavnici studenata.