Studentice iz Splita osnovale zavičajnu udrugu u Zagrebu: 'Dovoljno je čuti poznati naglasak'

Zagrebačka studentska zajednica od ovog mjeseca bogatija je za još jednu udrugu. Magdalena Vukušić, Paula Radmilo i Tina Matijević osnovale su Udrugu splitskih studenata, koja okuplja mlade iz Splita i okolice koji su na studiju u Zagrebu. Magdalena je predsjednica, Tina dopredsjednica, a Paula tajnica udruge. Već su najavile tematski kviz o Splitu, Dalmatinsku noć u Roku i posjet riječkom karnevalu, a kažu nam da imaju hrpu ideja za buduće aktivnosti.

- Upoznale smo se sasvim slučajno, kada su me njih dvije intervjuirale zbog mog projekta posvećenog zahvali djelatnicima i djelatnicama studentskih menzi na Savi. Ono što je trebalo biti samo razgovor za njihov projekt pretvorilo se u jedno lijepo prijateljstvo. Nekako smo odmah kliknule i kroz razgovor shvatile da nas povezuje još jedna stvar, želja da pokrenemo nešto za splitske studente u Zagrebu, priča nam potpredsjednica udruge Tina Matijević.

Žele da udruga preživi smjenu generacija

U Zagrebu je, naime, od 2010. godine djelovala Udruga studenata grada Splita, no s radom je prestala malo prije početka pandemije. Tina Matijević kaže da je tadašnja predsjednica završila studij i odselila iz Hrvatske, a nije bilo dovoljno zainteresiranih studenata koji bi preuzeli vodstvo. Zbog pandemije druženja uživo nije ni bilo moguće održavati, pa je udruga utihnula. Magdalena, Paula i Tina stoga su je odlučile oživjeti u novom ruhu. Kažu nam da im je stoga jedan od glavnih ciljeva da udruga bude otporna na smjenu generacija.

- Od samog nam je početka posebno važno razmišljati o tome što će biti s udrugom kada mi završimo fakultet. Želimo okupiti ljude koji će se uključivati, predlagati ideje i s vremenom preuzimati odgovornost za rad. Bilo bi nam stvarno žao da za nekoliko godina netko ponovno mora krenuti od nule, a još bi nam draže bilo da neka buduća generacija nastavi sve što smo započele i napravi puno više od nas!, poručuje potpredsjednica.

'Baš je lijepo imati mjesto gdje se poznanstva mogu spontano dogoditi'

Na osnivačkoj skupštini udruge okupilo se oko 70 ljudi, a u zajedničkoj grupi je 115 studenata. Prvo službeno druženje i učlanjivanje zakazano je za 13. studenoga u Studentskom domu Stjepan Radić, a plan je nastaviti s redovitim okupljanjima članova svakog drugog petka. Osnivačice se nadaju da će u prvih nekoliko mjeseci okupiti između 150 i 200 članova. Kažu da studente prije svega povezuje osjećaj bliskosti koji postane puno izraženiji kad odsele od kuće.

- U Splitu ti možda nije ništa posebno upoznati nekoga iz istog grada, ali u Zagrebu je već dovoljno čuti poznati naglasak i razgovor nekako sam krene! Svi smo se raspršili po različitim fakultetima, domovima i stanovima, imamo svoja društva i obaveze, a opet nas povezuje nešto zajedničko. I mislim da je baš lijepo imati mjesto na kojem se ta poznanstva mogu spontano dogoditi. Naravno, ne očekujemo da će svakoga privući ista stvar. Netko će doći zbog kviza, netko zbog glazbe, netko zbog izleta, a netko jednostavno zato što mu se taj petak druži, ističe Tina Matijević.

'Jedna dođe s idejom, druga je već krene razrađivati'

Zasad su od događaja najavile kviz o Splitu koji se održava 27. studenoga, Dalmatinsku noć u Roku 9. prosinca, božićno humanitarno druženje 11. prosinca, a 7. veljače članove će odvesti na karneval u Rijeku. Međutim, ovo je samo početak ideja koje su osnivačice krenule pretvarati u stvarnost, a najavile su i sportska druženja, kreativne radionice te glazbene, filmske i kulturne programe.

- Sve tri smo i inače dosta aktivne u studentskoj zajednici, pa mi je drago što se u osmišljavanju novih aktivnosti dobro nadopunjujemo. Jedna dođe s idejom, druga je već krene razrađivati, treća se sjeti još nečega i tako nam se popis planova stalno širi! Ipak, dogovorile smo se da nećemo sve otkriti odmah jer bismo voljele da naši članovi na svakom sljedećem druženju imaju nešto novo čemu se mogu veseliti!, poručila je jedna od osnivačica.

'Voljele bismo da takvi ljudi pronađu svoje mjesto kod nas'

Kažu i da ne očekuju da osmišljavanje programa i aktivnosti udruge stane s njih tri. Žele potaknuti sve članove da istaknu svoje interese i talente te je stoga u planu pokretanje različitih sekcija udruge.

- Možda netko svira neki instrument, bavi se fotografijom, voli organizirati kvizove ili već dugo ima ideju za projekt, ali dosad nije imao s kim to ostvariti. Baš bismo voljele da takvi ljudi pronađu svoje mjesto kod nas. Uostalom, sigurna sam da među našim članovima ima puno talenata za koje još ni ne znamo!, priča nam Tina Matijević.

'Nitko ne treba čekati da upozna nekoga iz udruge kako bi došao'

Međutim, napominje da nitko odmah po učlanjenju neće dobiti popis zadataka. Osnivačice žele da udruga prije svega bude mjesto na koje će studenti rado dolaziti, a ne još jedna obveza između svega što studente čeka tijekom akademske godine. Stoga žele biti prostor gdje su svi dobrodošli, a nove ideje i kreativnost samo su dodatak.

- I možda ono najvažnije: nitko ne treba čekati da upozna nekoga iz udruge kako bi došao. Slobodno dođite i sami, upravo se zato i okupljamo! Bilo bi nam baš drago da netko tko prvi put dođe bez poznatog društva već na sljedećem druženju ima nekoliko ljudi kojima će se veseliti, poručuje dopredsjednica.

Povezale su se s drugim zavičajnim udrugama

Iako se čini kao da kreću od nule, u osnivanju udruge ove studentice nisu same. Ispričale su nam kako su im u tome pomogle druge zavičajne udruge, s kojima su stupile u kontakt još tijekom ljeta, prikupljajući iskustva i savjete.

- Tako smo se povezale s Imoćanima, Neretvanima, Makaranima, Podravcima, Bosancima, Slavoncima, Zagorcima i još nekoliko studentskih ekipa. Moram priznati da me posebno iznenadilo koliko su svi bili susretljivi. Neki su s nama prošli gotovo cijeli postupak osnivanja, od statuta, papirologije, organizacije skupštine do svojih iskustava s financiranjem, sponzorima, članstvom i organizacijom događanja. Dobile smo stvarno puno korisnih savjeta, uključujući i one o stvarima koje bismo trebale izbjeći. A takvi su nam možda bili i najvrjedniji, podijelila je s nama Tina Matijević.

'S nekima smo već krenule u zajedničke projekte'

Njezina kolegica Magdalena uspjela je stupiti u kontakt i s ljudima koji su nekada vodili bivšu udrugu, pa su doznale kako primijeniti njihova iskustva u svom radu. Studentice kažu da su nakon tih razgovora ustanovile koliko su važni dobra ekipa, jasna organizacija i međusobno povjerenje.

- Ideja nam stvarno ne nedostaje, imamo ih već više nego što ih trenutačno stižemo ostvariti! Ali želimo postaviti dobre temelje i izgraditi udrugu koja će nastaviti okupljati splitske studente i kada naša generacija završi fakultet. Drago nam je što smo kroz cijeli ovaj proces, dok smo još bile na samom početku, stekle čitav krug ljudi kojima se možemo obratiti za savjet. Mnogi su nam odmah ponudili podršku u budućem radu, a s nekima smo već krenule u zajedničke projekte, poput organizacije Dalmatinske noći. Baš nas veseli što su se iz tih prvih razgovora i savjeta već počele razvijati konkretne suradnje i nadamo se da ćemo uskoro i mi imati priliku nekome pomoći onako kako su drugi pomogli nama, zaključila je naša sugovornica.

I možda ono najvažnije: nitko ne treba čekati da upozna nekoga iz udruge kako bi došao. Slobodno dođite i sami, upravo se zato i okupljamo! Bilo bi nam baš drago da netko tko prvi put dođe bez poznatog društva već na sljedećem druženju ima nekoliko ljudi kojima će se veseliti.