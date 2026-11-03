S novim minimalcem studenti će moći zaraditi i preko 2.000 eura: Evo u kojim sve slučajevima

Studentima stiže veći minimalac: Izračunali smo koliko su stvarno na dobitku
Studentska satnica ponovno raste, ali koliko taj novac stvarno vrijedi? Usporedili smo je s inflacijom, plaćama i cijenom menija.
15:50 4 d 30.10.2026
03. studeni 2026.
Nova studentska satnica donosi veću zaradu. Izračunali smo koliko studenti mogu zaraditi radeći četiri, osam ili deset sati dnevno.
Nova minimalna studentska satnica u 2027. godini bit će 7,06 eura u radnim danima, a službenu odluku o tome sada je donio i ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova, ona se uvećava za 50 posto za rad nedjeljom, blagdanima, noćni rad i prekovremene sate. U tim situacijama satnica je 10,59 eura. Treba naglasiti i da se uvećanja, prema cjenicima studentskih centara, ne zbrajaju, što znači da student koji radi nedjeljom noću ne ostvaruje dvostruko povećanje.
Izračunali smo koliko mogu zaraditi radeći četiri, osam ili deset sati dnevno, ovisno o broju radnih dana i rasporedu smjena. Za izračun smo uzeli mjesec koji ima 31 dan, od čega 21 radni dan, pet subota i pet nedjelja. U scenariju u kojem računamo i rad vikendom uz jedan slobodan radni dan kroz tjedan, riječ je o pet slobodnih radnih dana u mjesecu.
Student koji radi osam sati dnevno, od ponedjeljka do petka, za 21 radni dan zaradit će 1.186,08 eura. Ako radi i svih pet subota, njegova mjesečna zarada raste na 1.468,48 eura.
Osam radnih sati nedjeljom plaćeno je 84,72 eura. U slučaju da student radi i nedjeljom, ali ima jedan slobodan dan tjedno, primjerice ponedjeljkom, zaradit će 1.609,68 eura. U tom slučaju radi ukupno 26 dana, od kojih je pet nedjelja plaćeno po uvećanoj satnici.
Student koji radi isključivo vikendima osam sati, odnosno pet subota i pet nedjelja, može zaraditi 706 eura. Ako svih deset vikend-smjena odradi noću, onda mu zarada raste na 847,20 eura.
S obzirom na studentske obveze na fakultetu, nije realno očekivati da će neki student odraditi po osam sati baš svaki dan u mjesecu. No, student koji ima tu mogućnost ostvario bi i najveću zaradu, ona bi iznosila 1.892,08 eura, uz ukupno 248 odrađenih sati.
Studentima stiže veći minimalac: Izračunali smo koliko su stvarno na dobitku
Studentska satnica ponovno raste, ali koliko taj novac stvarno vrijedi? Usporedili smo je s inflacijom, plaćama i cijenom menija.
15:50 4 d 30.10.2026
Pala odluka! Raste minimalna studentska i učenička satnica u 2027.
Vlada je danas donijela odluku o povećanju minimalne plaće u 2027., zbog čega će minimalna studentska i učenička satnica biti 7,06 eura neto.
11:08 5 d 29.10.2026
Mnogi studenti za rad se odlučuju samo tijekom ljetne sezone, kada nemaju nikakve obveze na fakultetu. Rad na sezoni ponekad uključuje i rad od deset sati u danu, pa smo izračunali i kolika će biti mjesečna zarada takvih studenata. U ovom smo izračunu pretpostavili da se osam sati dnevno plaća po redovnoj satnici od 7,06 eura, a preostala dva sata kao prekovremeni rad, po 10,59 eura.
Ako rade samo radnim danima po deset sati, za 21 dan zaradit će 1.630,86 eura. Odrađivanjem i svih subota zarada raste na 2.019,16 eura, dok bi uz rad nedjeljom i jedan slobodan dan tjedno iznosila 2.160,36 eura. Student koji bi radio deset sati dnevno 31 dan u mjesecu ostvario bi 2.548,66 eura.
Najveći iznos u našim izračunima odnosi se na studenta koji bi svih 31 dan radio isključivo noćne smjene po deset sati, na primjer u nekom noćnom klubu. Uz satnicu od 10,59 eura zaradio bi čak 3.282,90 eura. No, ovaj hipotetski izračun podrazumijeva čak 310 sati noćnog rada bez slobodnog dana, što je daleko od uobičajenog rasporeda rada nekog studenta.
Neki poslovi u 2026. plaćat će se kao nikad prije: Satnica ide i na 13 eura
Minimalna studentska i učenička satnica u 2026. godini iznosi 6,56 eura, ali studenti na pojedinim poslovima mogu zaraditi znatno više.
14:53 302 d 05.01.2026
Studenti o povećanju minimalne satnice na 6,56 eura: 'Ne možeš živjet od toga, ali pomogne'
09:13 361 d 07.11.2025
Student koji uz fakultetske obveze radi četiri sata dnevno, samo radnim danima, mjesečno može zaraditi 593,04 eura. Ako radi i subotama, zarada će mu narasti na 734,24 eura, dok bi uz rad nedjeljom i jedan slobodan dan tjedno iznosila 804,84 eura.
Student koji radi samo vikendom, dakle po četiri sata subotom i isto toliko nedjeljom, u mjesec dana zaradit će 353 eura. Kad bi radio sva 31 dana u mjesecu, po četiri sata dnevno, njegova bi ukupna zarada iznosila 946,04 eura.
Napomenimo za kraj i da studenti koji rade moraju pripaziti na dva porezna limita – prvi je limit zarade do kojeg mogu ostati porezna olakšica roditeljima, a drugi je limit nakon kojeg se oporezuje njihova zarada. Za sada nije najavljena promjena tih limita u 2027. godini, no za 2026. prvi je limit 3.600 eura, a ovaj drugi 12.000 eura. Podsjetimo, u utorak je ministar rada Alen Ružić predstavio i novi plan - svakih 1.000 sati studentskog rada brojat će se kao šest mjeseci dodatnog staža, s ograničenjem od 24 mjeseca.
Ovo je 15 razloga zašto s nama proslaviti rođendan na konferenciji 'Idemo u srednju!'
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan i odlučili smo rođendan proslaviti s vama! Evo 15 razloga zašto trebate doći na našu konferenciju 6. studenog.
16:18 4 h 03.11.2026
Koliko puta nosiš iste traperice prije pranja? Studenti priznali, a jedno pitanje ih je sve zbunilo
Pitali smo studente o pranju rublja, a nagradno pitanje otkrilo je tko zna pravi redoslijed. Saznajte koju nagradu su osvojili.
13:31 1 d 02.11.2026
Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
16:36 15 d 19.10.2026
Upoznajte predavače konferencije ‘Idemo u srednju!'
Portal srednja.hr 6. studenog slavi 15. rođendan obrazovnom konferencijom. Evo tko će sve stajati na pozornici u Hotelu International.
09:11 2 d 01.11.2026
Svi koji su rođeni 2013. godine nikad nisu trebali raditi putovnicu: Znate li zašto?
Rođeni su iste godine kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Za one rođene nešto ranije, taj je događaj donio izvjesne promjene. Istražili smo koje.
12:10 4 d 30.10.2026
Na Interliberu ove godine i grafiti, BookTok i kvizovi: Evo što čeka srednjoškolce
Uz štandove s knjigama čekaju vas grafiti, kvizovi i susreti s piscima. Voditeljica Interlibera otkrila je sve o ovogodišnjem programu.
10:38 4 d 30.10.2026
Dođite podržati tihe heroje obrazovanja: Na konferenciji doznajemo tko su dobitnici Zlatne krede
Finalisti Zlatne krede su već poznati, ali na konferenciji 'Idemo u srednju!' 6. studenog doznajemo tko su dobitnici nagrade. Dođite ih podržati.
09:26 4 d 30.10.2026
Halloween i osiguranje: Koji kostim odabrati za ovogodišnji party?
Jesen sa sobom donosi i nezaboravne tulume pod maskama. U što će se prerušiti naš protagonist koji organizira zabavu?
16:17 5 d 29.10.2026
Kulturna iskaznica izgorila: Više od 10.000 aktivacija, jesi li i ti uzeo svojih 100 eura?
Kroz projekt Kulturna iskaznica država svima koji ove godine slave 18. rođendan daruje 100 eura. Evo kako do tog novca i na što ga možeš potrošiti.
09:13 5 d 29.10.2026
Kako pametno rasporediti snagu na usponu: Ovo su savjeti biciklista Iana Perana
Najteži dio vožnje često dolazi kad su noge već umorne. Ian Peran otkriva kako procjenjuje teren, prati podatke i čuva energiju za presudne kilometre.
14:41 6 d 28.10.2026
Proslavila sam diplomu i onda šok: Odjednom imam novi mjesečni trošak
Dok sam bila studentica, dio obaveza za mene je rješavao netko drugi. Trebao mi je jedan ručak na poslu da shvatim koliko toga sada moram sama.
10:18 6 d 28.10.2026
Hrvatska studentica u Šangaju: Natjecala se u disciplini koje nema ni u Europi
Jana se na WorldSkillsu natjecala u disciplini koje nema na državnoj ni na europskoj razini. Evo kako izgleda godina priprema za svjetsku pozornicu.
13:53 7 d 27.10.2026
SC maksimalno spustio granicu za dom: Ako ste na natječaju ostvarili barem 1 bod, možete dobiti sobu
Studenti koji će zatražiti pravo na useljenje po spuštanju bodovne granice useliti mogu u roku od pet radnih dana od dana dodijeljenog prava.
10:48 9 h 03.11.2026
Sportske zvijezde stižu na faks među studente: Svi zainteresirani mogu doći, i to besplatno
Niz uglednih sportaša stiže na Sveučilište Algebra Bernays, gdje će podijeliti svoja iskustva, a svi zainteresirani moći će ih besplatno poslušati.
10:19 10 h 03.11.2026
Medicinski fakultet dijeli stipendije od 5.000 eura, evo tko se može prijaviti
Medicinski fakultet u Splitu svojim studentima dodjeljuje stipendije od 5.000 eura za akademsku godinu.
09:07 11 h 03.11.2026
Plagiranje, lažna autorstva, falsificiranje podataka: Otkriveno što sve primjećuju naši znanstvenici
Sedam posto ispitanika kaže da njihova institucija nema etičko tijelo. Najviše ih primjećuje neodgovorno mentoriranje, ali ima i većih problema.
15:01 1 d 02.11.2026
Milanski arhitekti o vjetru, kiši i zvuku na novom Maksimiru: 'Postoji mogućnost pomičnog krova'
Mladi arhitekti iz Milana izradili su pobjedničko rješenje za novi stadion i SRC Svetice. Dotakli su se pitanja izloženosti atmosferilijama.
19:59 23.4 min 03.11.2026
Zagrebački trgovački centar izgrađen 1999. probio gabarite, a evo zašto je provedena nova legalizacija
Importanne Galleria jedan je od prvih shopping centara u Zagrebu. U prizemlju ozakonjen rekonstruirani prostor, dokument otkriva što je bilo sporno.
17:05 3 h 03.11.2026
Kreću prijave za smještaj u Centar za starije: Pogledajte kriterije po kojima će birati
Centar za starije Đurđevac objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za smještaj. Bit će dostupan i smještaj za starije osobe s demencijom.
17:01 3 h 03.11.2026
Grad refundira troškove za dopunsko zdravstveno: Povrat ovisi o iznosu mirovine
Dijelu umirovljenika i starijih iz Novigrada vratit će novac uplaćen za dopunsko zdravstveno. Građani s mirovinom do 400 eura dobit će cijeli iznos.
16:55 3 h 03.11.2026