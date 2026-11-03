S novim minimalcem studenti će moći zaraditi i preko 2.000 eura: Evo u kojim sve slučajevima

Nova minimalna studentska satnica u 2027. godini bit će 7,06 eura u radnim danima, a službenu odluku o tome sada je donio i ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova, ona se uvećava za 50 posto za rad nedjeljom, blagdanima, noćni rad i prekovremene sate. U tim situacijama satnica je 10,59 eura. Treba naglasiti i da se uvećanja, prema cjenicima studentskih centara, ne zbrajaju, što znači da student koji radi nedjeljom noću ne ostvaruje dvostruko povećanje.

Izračunali smo koliko mogu zaraditi radeći četiri, osam ili deset sati dnevno, ovisno o broju radnih dana i rasporedu smjena. Za izračun smo uzeli mjesec koji ima 31 dan, od čega 21 radni dan, pet subota i pet nedjelja. U scenariju u kojem računamo i rad vikendom uz jedan slobodan radni dan kroz tjedan, riječ je o pet slobodnih radnih dana u mjesecu.

Prvi scenarij: Student radi osam sati dnevno

Student koji radi osam sati dnevno, od ponedjeljka do petka, za 21 radni dan zaradit će 1.186,08 eura. Ako radi i svih pet subota, njegova mjesečna zarada raste na 1.468,48 eura.

Osam radnih sati nedjeljom plaćeno je 84,72 eura. U slučaju da student radi i nedjeljom, ali ima jedan slobodan dan tjedno, primjerice ponedjeljkom, zaradit će 1.609,68 eura. U tom slučaju radi ukupno 26 dana, od kojih je pet nedjelja plaćeno po uvećanoj satnici.

Student koji radi isključivo vikendima osam sati, odnosno pet subota i pet nedjelja, može zaraditi 706 eura. Ako svih deset vikend-smjena odradi noću, onda mu zarada raste na 847,20 eura.

S obzirom na studentske obveze na fakultetu, nije realno očekivati da će neki student odraditi po osam sati baš svaki dan u mjesecu. No, student koji ima tu mogućnost ostvario bi i najveću zaradu, ona bi iznosila 1.892,08 eura, uz ukupno 248 odrađenih sati.

Hipotetski izračun studentske zarade | srednja.hr

Drugi scenarij: Student na sezoni radi deset sati dnevno

Mnogi studenti za rad se odlučuju samo tijekom ljetne sezone, kada nemaju nikakve obveze na fakultetu. Rad na sezoni ponekad uključuje i rad od deset sati u danu, pa smo izračunali i kolika će biti mjesečna zarada takvih studenata. U ovom smo izračunu pretpostavili da se osam sati dnevno plaća po redovnoj satnici od 7,06 eura, a preostala dva sata kao prekovremeni rad, po 10,59 eura.

Ako rade samo radnim danima po deset sati, za 21 dan zaradit će 1.630,86 eura. Odrađivanjem i svih subota zarada raste na 2.019,16 eura, dok bi uz rad nedjeljom i jedan slobodan dan tjedno iznosila 2.160,36 eura. Student koji bi radio deset sati dnevno 31 dan u mjesecu ostvario bi 2.548,66 eura.

Najveći iznos u našim izračunima odnosi se na studenta koji bi svih 31 dan radio isključivo noćne smjene po deset sati, na primjer u nekom noćnom klubu. Uz satnicu od 10,59 eura zaradio bi čak 3.282,90 eura. No, ovaj hipotetski izračun podrazumijeva čak 310 sati noćnog rada bez slobodnog dana, što je daleko od uobičajenog rasporeda rada nekog studenta.

Hipotetski izračun studentske zarade | srednja.hr

Treći scenarij: Student radi četiri sata dnevno

Student koji uz fakultetske obveze radi četiri sata dnevno, samo radnim danima, mjesečno može zaraditi 593,04 eura. Ako radi i subotama, zarada će mu narasti na 734,24 eura, dok bi uz rad nedjeljom i jedan slobodan dan tjedno iznosila 804,84 eura.

Student koji radi samo vikendom, dakle po četiri sata subotom i isto toliko nedjeljom, u mjesec dana zaradit će 353 eura. Kad bi radio sva 31 dana u mjesecu, po četiri sata dnevno, njegova bi ukupna zarada iznosila 946,04 eura.

Hipotetski izračun studentske zarade | srednja.hr

Napomenimo za kraj i da studenti koji rade moraju pripaziti na dva porezna limita – prvi je limit zarade do kojeg mogu ostati porezna olakšica roditeljima, a drugi je limit nakon kojeg se oporezuje njihova zarada. Za sada nije najavljena promjena tih limita u 2027. godini, no za 2026. prvi je limit 3.600 eura, a ovaj drugi 12.000 eura. Podsjetimo, u utorak je ministar rada Alen Ružić predstavio i novi plan - svakih 1.000 sati studentskog rada brojat će se kao šest mjeseci dodatnog staža, s ograničenjem od 24 mjeseca.