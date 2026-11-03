Sportske zvijezde stižu na faks među studente: Svi zainteresirani mogu doći, i to besplatno

Postoje trenuci u životu kada talent, trud i ambicija jednostavno nisu dovoljni. Trenuci u kojima moramo odlučiti hoćemo li odustati, pokušati ponovno ili krenuti putem kojim se nitko prije nas nije usudio. Upravo se u takvim trenucima oblikuju priče koje inspiriraju puno više od sportskih rezultata.

Što je zajedničko ženi koja je preplivala sedam najzahtjevnijih morskih prolaza na svijetu, olimpijki koja je nakon teške nesreće postala paraolimpijska prvakinja te braći koja su svoje karijere gradila na međunarodnim košarkaškAim terenima? Naizgled različiti životni putevi povezuju ih kroz upornost, hrabrost, disciplinu i spremnost da iznova pomiču vlastite granice.

Njihove ćete priče imati priliku čuti 11. studenoga na Champions Talku, inspirativnom panelu u organizaciji Zagreb Advent Runa, koji će se održati u 12 sati na Sveučilištu Algebra Bernays. Na jednom mjestu okupit će se Dina Levačić, Sandra Paović te braća Damjan i Ivan Rudež, a razgovor će otvoriti teme koje nadilaze sport i tiču se svih nas. Sudjelovanje je besplatno, uz prethodnu prijavu zbog ograničenog broja mjesta.

Dina Levačić: Granice postoje kako bismo ih pomicali

Satima plivati usred otvorenog mora, suočiti se s hladnoćom, valovima i vlastitim granicama - za Dinu Levačić to je dio života. Hrvatska daljinska plivačica upisala se u povijest kao prva Hrvatica i najmlađa osoba na svijetu koja je završila legendarni izazov Oceans Seven, preplivavši sedam najzahtjevnijih morskih prolaza na svijetu. Iza tog uspjeha stoje godine odricanja, discipline i mentalne izdržljivosti, ali i važna životna lekcija: najveće pobjede često počinju ondje gdje završava naša zona komfora.

Sandra Paović: Hrabrost za novi početak

Ponekad život u jednom trenutku promijeni sve što smo godinama gradili. Upravo to doživjela je Sandra Paović, hrvatska stolnotenisačica i olimpijka, kojoj je teška prometna nesreća 2009. godine potpuno promijenila život. Nakon dugotrajnog oporavka vratila se sportu i 2016. godine na Paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru osvojila zlatnu medalju. Njezina priča nije samo priča o sportskom uspjehu, već i o snazi volje, prihvaćanju promjena i hrabrosti da krenemo ispočetka kada se sve čini izgubljenim.

Damjan i Ivan Rudež: Braća s dvije strane parketa

Dva brata, dvije različite karijere i zajednička strast prema košarci. Damjan Rudež, nekadašnji hrvatski reprezentativac, ostvario je san brojnih sportaša zaigravši u NBA ligi, dok je njegov brat Ivan Rudež gotovo dva desetljeća gradio međunarodnu trenersku karijeru, među čijim se uspjesima ističe i naslov prvaka Hrvatske s Cibonom. Iako su svoje uspjehe ostvarivali s različitih strana parketa, obojica znaju koliko su na putu do cilja važni disciplina, povjerenje, timski rad i sposobnost donošenja odluka pod pritiskom.

Više od sporta, više od medalja

Paneliste Champions Talka povezuje zajednička poruka: uspjeh se ne mjeri samo medaljama, rekordima i priznanjima. Ponekad je najveća pobjeda pronaći snagu za novi početak, nadvladati vlastite strahove ili ustrajati onda kada je najteže.

Zato Champions Talk nije rezerviran samo za ljubitelje sporta, već za sve koji traže inspiraciju, suočavaju se s izazovima ili žele otkriti što se krije iza velikih uspjeha kada se ugase reflektori.

Champions Talk održava se 11. studenoga 2026. u 12 sati na Sveučilištu Algebra Bernays. Ulaz je besplatan, a zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna prijava. Jer ponekad je jedna iskrena životna priča dovoljna da nas potakne na vlastiti prvi korak.