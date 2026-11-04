Urednica smiješnog Banožićevog priručnika postala dekanica

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14:07 1 h 04.11.2026
04. studeni 2026.
Profesorica Sanja Gongeta nova je dekanica Veleučilišta 'Lavoslav Ružička' u Vukovaru. U javnost je dospjela kao urednica Banožićevog priručnika.
Nova dekanica Veleučilišta 'Lavoslav Ružička' u Vukovaru jest profesorica Sanja Gongeta. Vidljivo je to na internetskim stranicama Veleučilišta gdje je objavljen i njezin programa rada. Mandat će joj trajati tri godine, do 2029., a izabralo ju je Upravno vijeće. Dosadašnji dekan bio je Željko Sudarić.
Gongeta je do sada bila prodekanica na tom veleučilištu, a u javnost je dospjela 2023. godine kao urednica priručnika E-marketing tadašnjeg ministra Maria Banožića. Radilo se o priručniku iz 2020. godine gdje je Banožić studente učio što je internet, da postoji nešto što se naziva elektronička pošta ili da su MySpace i Facebook najpopularnije društvene mreže. Gongeta ga je u predgovoru hvalila. Priručnik je isplivao jer je tadašnji ministar želio napredovati iz zvanja docenta u zvanje izvanrednog profesora na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Nakon ove situacije pauzirao je napredovanje. Isto, otkrilo se i kako je dobar dio priručnika kopiran iz djela autora koji su mi bili recenzenti i koji su njegovom priručniku dali zeleno svjetlo.
O svemu tada se oglasio i ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Najavio je razgovore s Gongetom nakon kojih će 'vidjeti koji su sljedeći mogući koraci'. No, Gongeta je poslije toga ostala članica Nacionalnog vijeća za znanost pri novom imenovanju, a sada je postala dekanica. Upravno vijeće koje je bira ima pet članova, od kojih dvoje imenuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.
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U petak je dan za obrazovanje: Osigurajte svoje mjesto na konferenciji
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