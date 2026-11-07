Novi šok za novčanik: Studenti na nogama zbog naplate parkinga, obratili se i Gradu

Iznos državne socioekonomske stipendije godinama stagnira, dok troškovi studenata neumorno rastu. Na novom su 'udaru' studenti u Osijeku. U tom je gradu 21. rujna započela naplata parkiranja: 90 eura mjesečno za prvu te 60 eura za drugu zonu. Znatno nižu cijenu, od 8 do 12 eura, mogu ostvariti osobe koje imaju osječko prebivalište, no studenti, koji ondje mahom imaju samo boravište, ostali su kratkih rukava. Bar zasad.

Osječke studentske grupe na društvenim mrežama vrve objavama o ovoj temi. Iz Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (SZ) pričaju nam da su i sami zaprimili upite studenata na ovu temu koja je, kažu, svakodnevno dio razgovora studenata. Najčešće se ističe upravo razlika u cijeni redovne i povlaštene stanarske parkirališne karte te nemogućnost ostvarivanja prava na stanarsku kartu za studente s prijavljenim boravištem.

- Ovdje bismo posebno željeli naglasiti da studenti ne traže besplatno parkiranje niti mogućnost parkiranja po cijelom gradu po povlaštenoj cijeni. Naš je prijedlog da se studentima koji tijekom studiranja imaju prijavljeno boravište u Osijeku omogući kupnja povlaštene karte za područje u kojem stanuju, pod odgovarajućim uvjetima. To znači da bi studenti, kao i ostali korisnici, i dalje redovno plaćali parkiranje prilikom odlaska u druge dijelove grada. Dakle, cilj nije ostvarivanje dodatnih privilegija, nego pronalazak pravednog i provedivog modela koji će uzeti u obzir specifičnosti studentske populacije, objašnjavaju iz SZ-a.

'Studentima automobil nije samo pitanje praktičnosti'

Važno je dodati da se studenti trenutačno nalaze u različitim situacijama, ovisno o lokaciji stanovanja. Naime, dio sveučilišnog kampusa nalazi se izvan zone naplate parkiranja, kao i parkirališta ispred Agrobiotehničkog i Građevinskog fakulteta, što studentima koji koriste ta parkirališta zasad olakšava situaciju.

- Međutim, tek ćemo vidjeti kako će se situacija razvijati s nastavkom uvođenja naplate parkiranja. Postoji mogućnost da će dio vozača koji žele izbjeći plaćanje parkiranja svoja vozila ostavljati upravo na parkiralištima koja nisu obuhvaćena naplatom, uključujući ona u blizini studentskog doma i navedenih fakulteta. To bi moglo povećati pritisak na raspoloživa parkirališna mjesta i otežati parkiranje studentima koji ih svakodnevno koriste. S druge strane, studenti koji žive u privatnom smještaju unutar zona naplate već se susreću s pitanjem troškova parkiranja. Upravo zato smatramo važnim pratiti razvoj situacije i tražiti rješenja koja će uvažiti različite potrebe studenata, ističu iz SZ-a.

Naglašavaju da na umu treba imati da mnogim studentima automobil nije samo pitanje praktičnosti, već i krucijalno prijevozno sredstvo. To se, pojašnjavaju, posebno odnosi na studente koji uz studiranje rade studentske poslove na udaljenijim lokacijama u Osijeku i okolici, zbog čega im je automobil često važan za usklađivanje fakultetskih i radnih obveza.

Studentski zbor predložio rješenje Gradu

Stoga je Studentski zbor Gradu predložio konkretno rješenje - uvođenje modela 'studentske stanarske karte' kojim bi studenti s prijavljenim boravištem u području naplate mogli ostvariti pravo na parkiranje po postojećoj stanarskoj cijeni od 8, odnosno 12 eura mjesečno.

- Studenti tijekom akademske godine žive u Osijeku i trebaju mogućnost financijski prihvatljivog parkiranja u blizini mjesta stanovanja. Taj smo model predstavili na sastanku sa zamjenikom gradonačelnika. Predložili smo da se pravo ostvaruje uz dokazivanje studentskog statusa i boravišta te da obuhvati i studente koji koriste automobil registriran na roditelja. Posebno smo istaknuli potrebu pronalaska odgovarajućeg rješenja za studente smještene u sveučilišnom kampusu. Na sastanku smo upućeni na javno savjetovanje o novoj odluci o parkiranju (koje traje do 16. studenoga, op. n.) u koje smo se potom uključili i službeno podnijeli svoje prijedloge. S obzirom na konstruktivan razgovor i spremnost na razmatranje studentske perspektive, vjerujemo da je kroz daljnju suradnju moguće pronaći rješenje koje će uvažiti stvarne potrebe studenata, navode studenti.

Konačno očitovanje o prijedlogu, dakle, još čekaju. Ističu da će nastaviti zastupati zahtjev da studenti s prijavljenim boravištem mogu ostvariti pravo na povlaštenu stanarsku parkirališnu kartu jer tijekom studija žive u Osijeku i 'imaju usporedive potrebe za parkiranjem kao i ostali stanari'.