Gotovo suđenje zbog zapošljavanja ravnateljice obrazovne agencije: Ovo je presuda

Danijela Horvatek Tomić ravnateljicom Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) postala je u ožujku 2023. godine, a sve do sada na sudu se sporilo oko njezina imenovanja i zapošljavanja. Naime, Državni inspektorat krajem 2023. godine posjetio je Agenciju i doveo u sumnju ispunjavanje posebnih uvjeta za zapošljavanje ravnateljice. Pitanje koje se potezalo jest je li Horvatek Tomić imala dovoljnog radnog iskustva na rukovodećim i organizacijskim poslovima iz područja visokog obrazovanja i znanosti za mjesto ravnateljice.

Sve to dovelo je do višegodišnjih sudskih procesa protiv Agencije. U predmetu imenovanja Općinski prekršajni sud u Zagrebu u ožujku 2024. donio je oslobađajuću presudu, no Državni inspektorat žalio se. Početkom listopada ove godine viši sud, Visoki prekršajni sud, donio je pravomoćnu presudu. Njome je potvrđena prvostupanjska, oslobađajuća presuda. Protiv ove presude ne može se uložiti žalba, čime je spor okončan.

Državni inspektorat argumentirao da je sud nepotpuno utvrdio činjenično stanje

U presudi koju smo dobili na uvid stoji kako se odbija žalba Državnog inspektorata. Pojašnjeno je da je Općinski prekršajni sud odlučio kako nije dokazano da je Agencija počinila inkriminirano djelo prekršaja. Radilo se o članku Zakona o radu koji kaže da će poslodavac biti kažnjen između 4.100 do 7.960 eura ako sklopi ugovor o radu s radnikom koji ne udovoljava posebnim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa.

Državni inspektorat žalio se zbog 'bitne povrede odredbi prekršajnog postupka, povrede materijalnog prekršajnog prava i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja'. Visoki prekršajni sud žalbu je proglasio neosnovanom. Sud smatra da je prvostupanjski sud na temelju rezultata provedenog dokaznog postupka u potpunosti i točno utvrdio činjenično stanje za donošenje valjane odluke o krivnji okrivljenika te je svoju odluku valjano obrazložio.

Sporilo se zbog nesklada Sistematizacije i Statuta

Sada je iz presude vidljivo da je spor zapravo bio nesrazmjer Sistematizacije položajnih zvanja i radnih mjesta sa Statutom Agencije. Naime, niži sud Agenciju je oslobodio jer 'nije sporno da je natječaj za imenovanje ravnateljice raspisan u skladu sa Statutom pravne osobe a da Sistematizacija položajnih zvanja i radnih mjesta nije u skladu sa Statutom'.

- Odredbom čl. 32.t.1. Zakona o osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju propisano je da se unutarnje ustrojstvo Agencije utvrđuje Statutom, dok je odredbom čl. 36.t.3. istog zakona propisano da se Ravnatelja Agencije imenuje u postupku pokrenutom javnim natječajem a uvjeti za imenovanje kao i postupak imenovanja i razrješenje uređuje se Statutom. Nije sporno da je okrivljena pravna osoba u postupku povodom raspisanog natječaja imenovala za Ravnateljicu osobu izvr.prof.dr.sc. Danijelu Horvatek Tomić koja po Statutu ispunjava uvjete natječaja, između ostalih četiri godine na mjestu upravljačkim i organizacijskim poslovima iz područja visokog obrazovanja i znanosti. Činjenica da Sistematizacija položajnih zvanja i radnih mjesta okrivljenice nije u skladu sa Statutom nije od utjecaja za zakonitost ovog imenovanja zato što se u konkretnom slučaju Sistematizacija položajnih zvanja i radnih mjesta niti ne primjenjuje, a po svojoj pravnoj snazi je propis nižeg ranga od Statuta i ne utječe na zakonitost izbora Ravnatelja, stoji u presudi.

Sud zaključio da je po zakonu jedino Statut mjerodavan

Tako je Visoki prekršajni sud utvrdio da ne dovode argumentirano u pitanje osnovanost i zakonitost prvostupanjske odluke. Zbog toga su potvrdili presudu nižeg suda.

- Naime, Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti izrijekom određuje Statut kao jedini mjerodavni akt za propisivanje uvjeta imenovanja ravnatelja, pa Pravilnik o sistematizaciji kao propis nižeg ranga koji je u suprotnosti sa Statutom nije primjenjiv, stoji u presudi.

U drugom sporu ravnateljica i Agencija osuđeni, ali oslobođeni kazne

Podsjetimo, ravnateljica Agencije bila je predmet još jednog sudskog spora. Taj sudski postupak pak je pravomoćno završen u svibnju 2025. Naime, inspektori su uočili da ravnateljica nije bila pravovremeno prijavljena na obvezno mirovinsko osiguranje. Iz sudske presude vidljivo je kako su podatci trebali biti uneseni najkasnije 13. ožujka 2023., a uneseni su dan poslije, 14. ožujka 2023., s time da je tada prijavljena s točnim danom početka rada i sve to prije inspekcijskog nadzora 4. prosinca. Zbog toga je Općinski prekršajni sud u Zagrebu donio osuđujuću presudu, no njome su okrivljenici oslobođeni od kazne. Moguća novčana kazna za ovo djelo inače je između 660 i 6.630 eura za poslodavca te između 130 i 1.320 eura za odgovornu osobu.

U vezi natječaja za imenovanje ravnateljice iz AZVO-a u 2024. rekli su da on nije osporavan, a da je odluku o imenovanju ravnateljice donijelo Upravno vijeće. Njihova predsjednica Dijana Vican kazala nam je onda da je Horvatek Tomić ispunila sve uvjete natječaja za ravnateljicu AZVO-a, ali da će Upravno vijeće donijeti odgovarajuće mjere u skladu sa sudskom odlukom. Sada je Agencija oslobođena krivnje.

Horvatek-Tomić ravnateljicom je imenovana u ožujku 2023. godine na mandat od četiri godine, što znači da joj se mandat približava kraju. Budući da joj je ovo prvi mandat, moći će se ponovno kandidirati. Podsjetimo da smo ove godine otkrili kako je Horvatek-Tomić zaboravila predati imovinsku karticu.