Preminuo cijenjeni profesor s Medicine: Napisao je udžbenik po kojem su učile generacije

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05. studeni 2026.
U 91. godini preminuo je Dragan Dekaris, imunolog, akademik i profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Upamćen će biti po knjizi Klinička imunologija
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) izvijestila je da je 3. studenog u 91. godini života preminuo Dragan Dekaris, imunolog, akademik i dugogodišnji profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Dekaris će ostati zapamćen po doprinosima kliničkoj imunologiji koja se, uz knjige koje je objavljivao, razvila u novu medicinsku specijalnost u Hrvatskoj.
Uz Vlatka Silobrčića i Josipa Silića 1979. godine objavio je prvi hrvatski Imunologijski riječnik, a 1983. godine napisao je prvu hrvatsku knjigu o temeljnoj alergologiji. Njegova knjiga Klinička imunologija, koju je u suatorstvu s Filipom Čulom objavio 1990. godine, bila je jedan od pionirskih i temeljnih udžbenika za specijalizaciju imunologije u Hrvatskoj.
Dragan Dekaris rođen je 21. siječnja 1936. u Zagrebu, gdje je i završio studij na Medicinskom fakultetu 1960. godine. Iste godine zapošljava se na Institutu Ruđer Bošković te upisuje doktorat na temu učinka antiserumskih antitijela u štakora, koji završava 1964. godine. Nakon toga, i dalje kao Ruđerovac, odlazi na specijalizaciju u Institut Pasteur u Parizu.
Nakon povratka u Hrvatskoj na Ruđeru radi do 1971. godine, a zatim prelazi na Imunološki zavod u Zagrebu. Ondje 1982. postaje voditelj Sektora za imunološka istraživanja i nastavu Centra Svjetske zdravstvene organizacije pri Imunološkom zavodu, a 1991. direktor Sektora za kliničku i eksperimentalnu imunologiju i kemiju. U Imunološkom zavodu je 1986. osnovao Referalni centar za kliničku celularnu imunodijagnostiku Hrvatske kojem je ujedno bio prvi voditelj.
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Na Medicinski fakultet dolazi tijekom svog zaposljenja na Zavodu, prvo 1972. kao docent, 1976. postaje izvanredni profesor, a 1986. redoviti profesor. Već 1975. postao je suradnik HAZU-a, 1986. postao je izvanredni član, a od 1991. redoviti.
U HAZU-u je od 1997. do 2003. obnašao mandat tajnika Razreda za medicinske znanosti, a od 1996. do 2009. bio je i voditelj Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku.
Rezultate znanstvenih istraživanja objavio je sam i sa suradnicima u inozemnim i domaćim časopisima. Objavio je ukupno 229 znanstvenih i stručnih radova, od toga 103 u međunarodnim časopisima i osam u međunarodnim knjigama i zbornicima. Za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području biomedicinskih znanosti dobio je 2001. Državnu nagradu za znanost za životno djelo.
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