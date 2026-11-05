Preminuo cijenjeni profesor s Medicine: Napisao je udžbenik po kojem su učile generacije

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) izvijestila je da je 3. studenog u 91. godini života preminuo Dragan Dekaris, imunolog, akademik i dugogodišnji profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Dekaris će ostati zapamćen po doprinosima kliničkoj imunologiji koja se, uz knjige koje je objavljivao, razvila u novu medicinsku specijalnost u Hrvatskoj.

Uz Vlatka Silobrčića i Josipa Silića 1979. godine objavio je prvi hrvatski Imunologijski riječnik, a 1983. godine napisao je prvu hrvatsku knjigu o temeljnoj alergologiji. Njegova knjiga Klinička imunologija, koju je u suatorstvu s Filipom Čulom objavio 1990. godine, bila je jedan od pionirskih i temeljnih udžbenika za specijalizaciju imunologije u Hrvatskoj.

Osnovao je novi centar Imunološkog zavoda

Dragan Dekaris rođen je 21. siječnja 1936. u Zagrebu, gdje je i završio studij na Medicinskom fakultetu 1960. godine. Iste godine zapošljava se na Institutu Ruđer Bošković te upisuje doktorat na temu učinka antiserumskih antitijela u štakora, koji završava 1964. godine. Nakon toga, i dalje kao Ruđerovac, odlazi na specijalizaciju u Institut Pasteur u Parizu.

Nakon povratka u Hrvatskoj na Ruđeru radi do 1971. godine, a zatim prelazi na Imunološki zavod u Zagrebu. Ondje 1982. postaje voditelj Sektora za imunološka istraživanja i nastavu Centra Svjetske zdravstvene organizacije pri Imunološkom zavodu, a 1991. direktor Sektora za kliničku i eksperimentalnu imunologiju i kemiju. U Imunološkom zavodu je 1986. osnovao Referalni centar za kliničku celularnu imunodijagnostiku Hrvatske kojem je ujedno bio prvi voditelj.

Dugogodišnji rad na Medicinskom fakultetu

Na Medicinski fakultet dolazi tijekom svog zaposljenja na Zavodu, prvo 1972. kao docent, 1976. postaje izvanredni profesor, a 1986. redoviti profesor. Već 1975. postao je suradnik HAZU-a, 1986. postao je izvanredni član, a od 1991. redoviti.

U HAZU-u je od 1997. do 2003. obnašao mandat tajnika Razreda za medicinske znanosti, a od 1996. do 2009. bio je i voditelj Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku.

Rezultate znanstvenih istraživanja objavio je sam i sa suradnicima u inozemnim i domaćim časopisima. Objavio je ukupno 229 znanstvenih i stručnih radova, od toga 103 u međunarodnim časopisima i osam u međunarodnim knjigama i zbornicima. Za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području biomedicinskih znanosti dobio je 2001. Državnu nagradu za znanost za životno djelo.