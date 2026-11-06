Sa zagrebačkog fakulteta otkrivaju što će biti sa zatvorenom menzom: 'Nismo odustali'

Nakon što je umjesto menze u dvorištu Veterinarskog fakulteta u Zagrebu (VEF) osvanuo food truck s ponudom hrane iz asortimana INA Fresh Cornera, upitali smo ih jesu li u potpunosti odustali od tamošnje menze. Podsjetimo, ta menza zatvorena je od ljeta 2024. godine.

Izgradit će novu menzu

Iz Studentskog centra u Zagrebu (SCZG) su ranije objasnili da su prostor i uvjeti u toj menzi teži od svih ostalih restorana. Opisali su da je to restoran u malom skučenom podrumu koji nema poseban izlaz u nuždi te da postoji visoki rizik za sigurnost namirnica. Bilo je tu različitih potencijalnih rješenja, od toga da će SCZG pronaći drugu lokaciju za tu menzu do toga da VEF planira izradu nacrta nove menze.

S VEF-a na naš upit odgovaraju da nisu odustali od projekta izgradnje studentske menze. Naprotiv, kažu, u planu je izgradnja novog objekta namijenjenog studentskoj prehrani, čime bi se studentima dugoročno osigurali odgovarajući uvjeti za prehranu unutar Fakulteta.

Rokovi nisu poznati

U ovom trenutku rokovi izgradnje i početka rada buduće menze još nisu definirani. Također, zasad nije poznato tko će upravljati budućom menzom, odnosno hoće li ona djelovati u sklopu SCZG-a ili putem drugog pružatelja usluge. Odabir će se provesti putem javnog natječaja.

- Kako bi se studentima do realizacije trajnog rješenja osigurala dostupnost prehrane na Fakultetu, uvedeno je privremeno rješenje u obliku food trucka. Ono je studentima i djelatnicima na raspolaganju radnim danom od 7 do 15 sati, a na lokaciji Fakulteta ostat će do daljnjega, zaključili su s VEF-a.