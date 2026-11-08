Veliki istup novog splitskog rektora: Najavljuje bitne promjene na fakultetima, a 2028. trebao bi stići i dom

Donosimo ti zanimljiv vodič za jesenske dane: Svi sadržaji imaju nešto zajedničko
Ako ne znaš što sa slobodnim vremenom tijekom jesenskih dana, možda ti možemo pomoći. Napravili smo listu što vrijedi posjetiti.
17:35 2 d 06.11.2026
08. studeni 2026.
Novi splitski rektor Nikola Koceić-Bilan za srednja.hr otkriva koje studije planiraju pokrenuti, što će biti s postojećima i što je s novim domom.
Nikola Koceić-Bilan, profesor splitskog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i donedavni prorektor i službeno je preuzeo upravljanje Sveučilištem u Splitu. Mandat mu traje sve do rujna 2030. godine.
Po zanimanju profesor matematike i informatike, karijeru je započeo '90-ih godina u školama u Splitu, a kasnije se zaposlio na PMF-u, na kojem je jedno vrijeme bio i dekan. Na nedavnoj inauguraciji održao je upečatljiv govor u kojem je istaknuo da ga vode 'vjera, matematika i identitet'. Sada u velikom intervjuu za srednja.hr otkriva što namjerava raditi u narednih pet godina na čelu drugog najvećeg sveuučilišta u državi.
Preuzimanjem dužnosti rektora preuzeo sam veliku odgovornost, ali i priliku nastaviti razvijati Sveučilište koje je posljednjih godina ostvarilo značajne iskorake. Ne bih rekao da je riječ o jednom izdvojenom problemu, nego o nekoliko međusobno povezanih izazova na kojima moramo sustavno raditi.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti. Iskoristite rođendansku akciju i pretplatite se do 15.11. po akcijskoj cijeni.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Svi 18-godišnjaci imaju pravo na 100€ preko kulturne iskaznice, a preko nje možete kupiti našu pretplatu. Više saznajte ovdje.
Donosimo ti zanimljiv vodič za jesenske dane: Svi sadržaji imaju nešto zajedničko
Ako ne znaš što sa slobodnim vremenom tijekom jesenskih dana, možda ti možemo pomoći. Napravili smo listu što vrijedi posjetiti.
17:35 2 d 06.11.2026
Poklon-bon za pripreme za maturu: Dovoljna je jedna prijava
Nemoj odgađati pripreme za državnu maturu do zadnjeg trena. MaXturine volonterke na Smotri Sveučilišta u Zagrebu čekaju te s poklon-bonom i nagradama.
14:54 3 d 05.11.2026
Ovo su panelisti na ovogodišnjoj konferenciji 'Idemo u srednju!'
Portal srednja.hr organizira šesti put za redom obrazovnu konferenciju. Ovo su ovogodišnji panelisti.
10:28 3 d 05.11.2026
Studentski budžet: Koliko stvarno možete zaraditi uz faks?
Nakon izračuna mjesečnog budžeta, naš protagonist radi plan kako raspolagati svojim novcem. Koja je izračunica, saznajte u tekstu.
16:16 4 d 04.11.2026
Dva nova zakona, ista stara pitanja? O budućnosti školskog zakonodavstva raspravljamo na konferenciji
Na konferenciji 6. studenog slušamo zašto se novi zakoni o odgoju i obrazovanju čekaju tako dugo i što bi donijeli novoga u sustavu obrazovanja.
12:09 4 d 04.11.2026
U petak je dan za obrazovanje: Osigurajte svoje mjesto na konferenciji
Vidimo se ovog petka, 6. studenog u Hotelu International: Osigurajte svoje mjesto i uštedite na kotizacijama ako dolazite u društvu.
14:07 4 d 04.11.2026
Što se događa ove godine na Interliberu? Saznajte tko je glavni gost na sajmu
Pripremamo popise knjiga za ovogodišnji Interliber jer od 10. do 15. studenoga na Zagrebačkom velesajmu očekuje se više od 120.000 posjetitelja.
09:10 4 d 04.11.2026
Ovo je 15 razloga zašto s nama proslaviti rođendan na konferenciji 'Idemo u srednju!'
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan i odlučili smo rođendan proslaviti s vama! Evo 15 razloga zašto trebate doći na našu konferenciju 6. studenog.
16:18 5 d 03.11.2026
Koliko puta nosiš iste traperice prije pranja? Studenti priznali, a jedno pitanje ih je sve zbunilo
Pitali smo studente o pranju rublja, a nagradno pitanje otkrilo je tko zna pravi redoslijed. Saznajte koju nagradu su osvojili.
13:31 6 d 02.11.2026
Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
16:36 20 d 19.10.2026
Svi koji su rođeni 2013. godine nikad nisu trebali raditi putovnicu: Znate li zašto?
Rođeni su iste godine kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Za one rođene nešto ranije, taj je događaj donio izvjesne promjene. Istražili smo koje.
12:10 9 d 30.10.2026
Na Interliberu ove godine i grafiti, BookTok i kvizovi: Evo što čeka srednjoškolce
Uz štandove s knjigama čekaju vas grafiti, kvizovi i susreti s piscima. Voditeljica Interlibera otkrila je sve o ovogodišnjem programu.
10:38 9 d 30.10.2026
Novi šok za novčanik: Studenti na nogama zbog naplate parkinga, obratili se i Gradu
Ističu da mnogim studentima automobil nije samo pitanje praktičnosti, već i krucijalno prijevozno sredstvo od fakulteta do udaljenog posla.
07:54 1 d 07.11.2026
Sa zagrebačkog fakulteta otkrivaju što će biti sa zatvorenom menzom: 'Nismo odustali'
S VEF-a kažu da zasad nije poznato tko će upravljati budućom menzom, odnosno hoće li ona djelovati u sklopu SCZG-a ili putem drugog pružatelja usluge.
07:15 2 d 06.11.2026
Na WeaPay-u je zapelo skoro 50.000 eura studenata: 'Ne znamo hoće li novac biti isplaćen'
Možda je nekome glupo i bezvezno ganjati nekoga zbog 10, 20, 50 eura, ali nama studentima to znači puno, rekao nam je jedan od oštećenih studenata.
06:30 2 d 06.11.2026
'Moj odnos sa studentima ostat će mi nezaboravan': Preminuo je legendarni profesor FER-a Ljubo Marangunić
Preminuo je Ljubo Marangunić, omiljeni profesor FER-a. Prije samo nekoliko godina govorio nam je o svom nezaboravnom odnosu sa studentima.
20:41 2 d 05.11.2026
Hrvatske šume nabavljaju devet milijuna litara goriva: Za to će potrošiti 14 milijuna eura
Uz cijenu dizela i benzina, Hrvatske šume pri odabiru dobavljača vrednuju i blizinu njegovih benzinskih postaja.
08:02 11 h 08.11.2026
Raskid ugovora za obnovu palače na najstarijem zagrebačkom trgu: Izvođaču ništa, a zgrada će propadati
Palača Grlečić-Jelačić trebala je u obnovu, ali nakon što u godinu dana nisu krenuli radovi ugovor je raskinut. Sada se traži samo održavanje skela.
08:01 11 h 08.11.2026
Male tajne hrvatskog jezika: 'Po meni' ili 'po mojemu mišljenju' su mirovine preniske?
Izrazi 'po meni' i 'po tebi' nisu u duhu hrvatskog jezika. Umjesto njih treba koristiti 'po mojemu mišljenju' i 'po tvojemu mišljenju'.
07:51 11 h 08.11.2026
Foto dana: 'Veselje i iskrenost susreta čovjeka i životinje'
Psi mogu imati jako pozitivan utjecaj na ljude. Terapijski pas Lav došao je razveseliti umirovljenike u Domu za starije osobe Pazin.
07:51 11 h 08.11.2026