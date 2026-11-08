Veliki istup novog splitskog rektora: Najavljuje bitne promjene na fakultetima, a 2028. trebao bi stići i dom

Nikola Koceić-Bilan, profesor splitskog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i donedavni prorektor i službeno je preuzeo upravljanje Sveučilištem u Splitu. Mandat mu traje sve do rujna 2030. godine.

Po zanimanju profesor matematike i informatike, karijeru je započeo '90-ih godina u školama u Splitu, a kasnije se zaposlio na PMF-u, na kojem je jedno vrijeme bio i dekan. Na nedavnoj inauguraciji održao je upečatljiv govor u kojem je istaknuo da ga vode 'vjera, matematika i identitet'. Sada u velikom intervjuu za srednja.hr otkriva što namjerava raditi u narednih pet godina na čelu drugog najvećeg sveuučilišta u državi.

Početkom listopada preuzeli ste dužnost rektora Sveučilišta u Splitu. Koje ste probleme prepoznali kao najhitnije za rješavanje i što biste voljeli konkretno promijeniti tijekom svojeg četverogodišnjeg mandata?

Preuzimanjem dužnosti rektora preuzeo sam veliku odgovornost, ali i priliku nastaviti razvijati Sveučilište koje je posljednjih godina ostvarilo značajne iskorake. Ne bih rekao da je riječ o jednom izdvojenom problemu, nego o nekoliko međusobno povezanih izazova na kojima moramo sustavno raditi.