'Moj odnos sa studentima ostat će mi nezaboravan': Preminuo je legendarni profesor FER-a Ljubo Marangunić

Velika tuga na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu - u 85. godini života preminuo je Ljubo Marangunić, umirovljeni redoviti profesor tog fakulteta. Generacije studenata slušale su njegova predavanja iz Matematičke analize, a koliko mu je značio rad sa studentima govori i to da im je nakon odlaska u mirovinu predavao još punih 15 godina.

Na FER-u se profesora Marangunića prisjećaju kao omiljenog nastavnika čija su predavanja studenti cijenili zbog jasnoće, zanimljivosti i korisnosti. Predavao je Matematičku analizu 1 i 2 studentima nekadašnjeg Elektrotehničkog fakulteta, a potom i FER-a. Kada je 2007. otišao u mirovinu, oba je kolegija nastavio predavati kao vanjski suradnik Zavoda za primijenjenu matematiku.

'Generacijama studenata ostat će u sjećanju kao omiljen profesor'

Ljubo Marangunić rođen je 17. ožujka 1942. u Zagrebu. Na zagrebačkom Elektrotehničkom fakultetu diplomirao je 1965. na smjeru slabe struje. Ljubav prema matematici odvela ga je na Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Prištini, gdje je 1975. magistrirao, a 1986. i doktorirao matematiku. U znanstvenom radu ponajviše se bavio teorijom konačnih grupa, a zanimala ga je i matematička analiza. Za asistenta je izabran 1978., a redoviti profesor na Zavodu za primijenjenu matematiku postao je 2006. godine. Na Fakultetu je obnašao i dužnost prodekana za nastavu.

- Prijatelji, suradnici i kolege pamtit će profesora Marangunića ponajprije po njegovoj predanosti nastavničkom pozivu, nesebičnom zalaganju i dugogodišnjem pedagoškom radu. Generacijama studenata ostat će u sjećanju kao omiljen profesor čija su predavanja bila ne samo poučna i korisna nego i zanimljiva. Svojim je radom i osobnošću ostavio trajan trag na Fakultetu, a njegov će odlazak biti veliki gubitak za sve koji su ga poznavali i s njim surađivali. Poštovanom kolegi i profesoru zahvaljujemo na svemu što je dao našem Fakultetu i generacijama naših studenata, poručili su s FER-a izrazivši sućut obitelji, prijateljima, kolegama i suradnicima.

'Moj odnos sa studentima ostat će mi nezaboravan'

Profesor Marangunić svoje je posljednje predavanje na FER-u održao 2022. godine i s fakulteta otišao nakon punih 55 godina. Tom je prilikom za srednja.hr ispričao kako su izgledali njegovi studentski dani i bivše generacije studenata, ali i da mu bivši studenti godinama nakon studija šalju mailove u kojima se prisjećaju Marangunićevih nezaboravnih predavanja.

- Moj odnos sa studentima ostat će mi nezaboravan. FER ima tu sreću da već pri upisu prima kvalitetne studente, a njihov odnos prema nama nastavnicima uvijek je bio primjeren. Možete misliti kako se osjećam kad nedjeljom odem na Dolac, a tamo me susreću bivši studenti, sada renomirani stručnjaci u svojoj struci, i obraćaju mi se s ‘Poštovani profesore, bila mi je čast slušati Vaša predavanja i polagati kod Vas ispite’, ispričao nam je profesor.

Posljednji ispraćaj profesora Marangunića održat će se u ponedjeljak, 9. studenoga, u 12.40 sati u Velikoj dvorani zagrebačkog Krematorija.