Faks stavio uvjet od 25 godina iskustva za zapošljavanje. Pravobraniteljica odlučila je li diskriminatoran

Filozofski fakultet u Rijeci ovog ljeta proveo je natječaj za istraživača na projektu uz uvjet najmanje 25 godina radnog iskustva u provođenju istraživanja i vođenju projekata u području učenja i poučavanja, uključujući primjenu tehnologije u obrazovanju. Takav natječaj otvorio je pitanje dobne diskriminacije pa je pučka pravobraniteljica pokrenula postupak nakon što smo joj poslali upit. No, utvrdila je da natječaj nije bio diskriminatoran.

'Za stjecanje te akademske razine zakonom je propisano razdoblje od upravo 25 godina'

- Pučka pravobraniteljica završila je ispitni postupak vezano za utvrđivanje sumnje na diskriminaciju kod natječaja za zapošljavanje na Filozofskom fakultetu u Rijeci, i to u kontekstu diskriminacije temeljem dobi, zbog postavljenog uvjeta od 25 godina potrebnog iskustva za to radno mjesto. Nakon provedenog ispitnog postupka nije utvrđeno da se radilo o diskriminatornom natječaju zbog isticanja uvjeta ovako dugog razdoblja konkretnog radnog iskustva, odgovaraju nam iz Ureda pučke pravobraniteljice na naš upit o slučaju.

Kako obrazlažu, za navedeno radno mjesto ne postoje zakonom propisani kriteriji stručne razine kompetentnosti. No, nastavljaju, poslodavac je procijenio da opisana razina odgovornosti, stupanj složenosti poslova i savjetodavna uloga odgovaraju iskustvu istraživača na najvišoj razini akademskog napredovanja, odnosno iskustvu ekvivalentnom onome redovitog profesora u trajnom izboru.

- Za stjecanje te akademske razine zakonom je propisano razdoblje od upravo 25 godina, što je onda postavljeno i kao jedan od uvjeta ovog natječaja. Dodatno, u sklopu ovog projekta predviđena su i suradnička radna mjesta za koja se traži kraće ili minimalno iskustvo čime je omogućena prijava i mlađim kandidatima, navode iz Ureda pučke pravobraniteljice.

S fakulteta ranije kazali kako je uvjet od 25 godina posljedica zahtjeva projekta

Natječaj Filozofskog u Rijeci jest završio te je posao istraživačice na projektu dobila dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec. U odluci stoji da se radi o nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno. Kolić-Vehovec bila je jedina kandidatkinja. Prema stranicama riječkog sveučilišta Kolić-Vehovec umirovljena je profesorica. Radila je kao profesorica na Filozofskom u Rijeci na kolegijima poput Edukacijska psihologija, Psihološko-edukacijski treninzi u školi, Psihološko savjetovanje u školi i Metode učinkovitog učenja.

Podsjetimo, s fakulteta su u srpnju kazali kako je uvjet od 25 godina radnog iskustva posljedica zahtjeva kompetitivno istraživačkorazvojnog projekta na kojem sudjeluju kao projektni partner. Zato u natječaju nisu odstupali od navedenog uvjeta, razjasnili su. Pučka pravobraniteljica potom nam je odgovorila kako je suština zašto je postavljen baš ovakav uvjet, odnosno je li za taj posao doista potrebno čak 25 godina radnog iskustva. Kazala je i kako se osoba s nešto kraćim iskustvom i dalje može smatrati vrlo iskusnom i stručnom, no ne udovoljava zahtjevima ovog natječaja. Na koncu nakon cijelog postupka i očitovanja Filozofskog u Rijeci, natječaj nije proglasila diskriminatornim.

Inače, ovo nije bio prvi put da smo pisali o neobičnim natječajima na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Tako su početkom 2025. godine tražili istraživača-doktoranda, ali s iskustvom, što je rad od šest mjeseci na visokoškolskoj instituciji. Dakle, studente doktorskog studija tražilo se iskustvo rada na fakultetu. Zbog tog uvjeta odbili su doktorandicu rodnih studija, a posao je dobila doktorandica tema socijalne i političke filozofije te epistemologije, inače lokalna političarka Možemo!.

Nadalje, koncem prošle godine pak smo pisali da je na tom fakultetu zaposlena kći tada donedavne rektorice. S fakulteta su objašnjavali kako su njezine kompetencije ocijenjene s 94 posto usklađenosti s uvjetima natječaja, dok je drugi najbolji kandidat ostvario 69 posto usklađenosti.