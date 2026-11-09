Ovo su najbolji studenti FER-a, neki prolaze s 5.0: 'Ponos ste vašeg fakulteta i vaših obitelji'

Petak je bio svečan dan na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER). Dodijeljene su sada već tradicionalne Zlatne diplome, ove godine generaciji 1975./1976. koja je prije 50 godina stekla titulu inženjera.

Ujedno je to bila prilika da se dodijele i priznanja sadašnjim najboljim studenticama i studentima za istaknute rezultate tijekom studiranja. Kako je priopćeno s FER-a, najprestižnija priznanja za studente, 'Priznanje Josip Lončar' i 'Posebno priznanje Josip Lončar' za istaknuti uspjeh u savladavanju gradiva na pojedinim godinama studija te za najbolji uspjeh u svim nastavnim godinama prijediplomskog studija, obranu završnog rada i završetak prijediplomskog studija s izvrsnim uspjehom, zaslužilo je ukupno 45 studenata među kojima se ističe 30 posto studentica.

Tko su najbolji studenti FER-a u protekloj godini?

Dodijeljena je i nagrada 'Željka Matutinović – Sunčica' za najbolji studentski rad u području elektronike, ostvaren u suradnji s industrijom, te nagrada 'Stanko Turk' za posebno istaknuti diplomski rad iz polja Računarstva. Za posebno istaknuti uspjeh u akademskoj godini 2025./2026. dodijeljeno je priznanje 'Josip Lončar', najprestižnija nagrada za studente i nastavnike Fakulteta nazvana po akademiku profesoru Josipu Lončaru. Dobitnici su:

Prva nastavna godina prijediplomskog studija: Zvonko Andrijević, Mihael Bertetić, Stipe Bilić, Otto Brezak, Jan Frühwirth, Ratko Karačić, Anja Kozomara, Antun Kralj, Luka Lončar, Dominik Vugrinec i Antun Vujica

Druga nastavna godina prijediplomskog studija: Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija - Mario Kulušić, Darijo Obad, Nika Pleša i Vjekoslav Rede ; Studij: Računarstvo - Jakov Biškup, Stipe Ledić i Mario Vrdoljak

; Studij: Računarstvo - Prva nastavna godina diplomskog studija: Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija - Josip Raič, Mia Nazor, Klara Miličić, Lovro Petan, Maja Škrlin, Dorijan Vincelj, Iris Daničić, Tara Šimunić i Klara Tunjić; Studij: Informacijska i komunikacijska tehnologija - Nina Bosak, Leo Sikirić i Davor Pavlović; Studij: Računarstvo - Karlo Brzak, Antonio Macan, Karlo Miličić Juhas, Hrvoje Radoš, Kristijan Šagovac, Mario Vukoja, Eni Magdalena Oreč, Mislav Štrukelj i Noa Oreški

Posebno priznanje 'Josip Lončar' dodijeljeno je i studenticama i studentima za posebno uspješan završetak prijediplomskog studija u akademskoj godini 2025./2026.:

Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija: Borna Ljevar (prosjek ocjena 5,00) i Dora Ivrlač (prosjek ocjena 4,98)

(prosjek ocjena 5,00) i (prosjek ocjena 4,98) Studij: Računarstvo: Kal Rimac (prosjek ocjena 5,00), Antonio Mamić (prosjek ocjena 4,97), Lucija Stipetić (prosjek ocjena 4,97) i Vedran Ivanković (prosjek ocjena 4,96)

Dodijeljene i nagrade za najbolji studentski rad

Nagrada 'Željka Matutinović – Sunčica' dodjeljuje se za najbolji studentski rad u području elektronike, ostvaren u suradnji s industrijom. Nagradu je dobila Nina Kukrika pod mentorstvom doc. dr. sc. Tomislava Markovića. Novčani dio nagrade donacija je Zaklade 'Željka Matutinović – Sunčica' koju financira obitelj Matutinović.

Nagrada 'Stanko Turk' dodjeljuje se za posebno istaknuti diplomski rad iz polja Računarstva. Ove godine nagradu je dobila Antonia Šarčević pod mentorstvom doc. dr. sc. Nikoline Frid. Nagradu donira poduzeće Sofascore.

Dekan Vedran Bilas studentima je čestitao na predanom radu i postignućima u učenju i istraživanjima.

- Vaša znanja jamstvo su kvalitetnog profesionalnog razvoja i budućnosti hrvatskog društva i industrije. Ponos ste vašeg Fakulteta i vaših obitelji! FER uživa veliki ugled u profesionalnoj zajednici i općoj javnosti u Hrvatskoj kao dobro organiziran, otvoren, odgovoran i napredan. Tome ostajemo trajno posvećeni zajedno svi mi: nastavnici, suradnici, ostali zaposlenici i studenti, zaključio je Bilas.