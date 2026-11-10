Golema tuga na FER-u: U svega nekoliko dana preminula dvojica uglednih profesora

Nakon što se proteklog tjedna Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu oprostio od legendarnog profesora Ljube Marangunića, koji je preminuo u 85. godini života, stižu nove tužne vijesti s ovog fakulteta. S tugom i žaljenjem izvijestili su da je 8. studenoga preminuo umirovljeni profesor Siniša Srbljić (68).

- U ime Uprave FER-a, Zavoda te svih zaposlenika Fakulteta izražavamo iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima, kolegama i suradnicima, izvijestio je FER.

Na istom je fakultetu i studirao

Put na FER-u započeo je još kao student, na tadašnjem Elektrotehničkom fakultetu, gdje je diplomirao, magistrirao i doktorirao. Prvo se zaposlio kao asistent, a onda je tijekom ’80-ih godina prošlog stoljeća radio u odjelu istraživanja i razvoja tvornice Prvomajska u Zagrebu. No, brzo se vratio na fakultet, gdje je ostvario dugogodišnju znanstvenu i nastavničku karijeru, a 2007. godine postao je i redoviti profesor u trajnom izboru.

- Poseban trag ostavio je u obrazovanju i profesionalnom razvoju brojnih generacija studenata kojima je bio nastavnik i mentor. Sudjelovao je u uvođenju i razvoju niza kolegija iz računarstva, a generacije studenata pamte ga po kolegijima Uvod u teoriju računarstva i Prevođenje programskih jezika. Autor je dvaju sveučilišnih udžbenika te mentor trinaest uspješno obranjenih doktorskih radova na sveučilištima u Zagrebu i Torontu. Mnogi njegovi doktorandi nastavili su sveučilišnu karijeru, prenoseći njegovo znanje novim generacijama, navode s FER-a.

Ima dva međunarodno priznata patenta

Sam rad profesora Siniše Srbljića, ističu s fakulteta, obilježile su snažna povezanost akademske zajednice i gospodarstva te dugogodišnja međunarodna suradnja.

- Kao gostujući znanstvenik djelovao je na Sveučilištu u Torontu i Kalifornijskom sveučilištu u Irvineu te u istraživačkim laboratorijima AT&T-a. Također je radio u istraživačkim centrima brojnih vodećih tehnoloških kompanija, među kojima su Altera, Intel, GlobalLogic, Huawei i Tenstorrent, navode s FER-a.

Dodaju i da je svojim znanstvenim i stručnim radom dao značajan doprinos razvoju raspodijeljenih i višeprocesorskih računalnih sustava, internetskih tehnologija i računarstva zasnovanog na uslugama, a njegov inovacijski rad rezultirao je i dvama međunarodno priznatim patentima. Još jedna crtica puno govori o znanstvenom doprinosu profesora Srbljića, kao i doprinosu u razvoju nastave - 2022. godine dodijeljena mu je Zlatna plaketa 'Josip Lončar', najprestižnije priznanje Fakulteta.

- Profesor Srbljić ostat će trajno u sjećanju svojih studenata, kolega i suradnika. Sa zahvalnošću ćemo čuvati uspomenu na njegov doprinos Fakultetu, razvoju računarstva i obrazovanju mladih stručnjaka i znanstvenika, poručuju s FER-a.

Posljednji ispraćaj profesora Siniše Srbljića bit će u srijedu, 11. studenoga 2026., u 13 sati na Gradskom groblju Velika Gorica.