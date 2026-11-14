Tim vjernih Lakušiću: Prosječna dob prorektora 57 godina, evo koliko imaju citata

Sveučilište u Zagrebu ima sedam prorektora. Rektor Stjepan Lakušić zadržao je i u novom mandatu iste suradnike. Nakon što je tijekom prva mandata iz Uprave otišla bivša prorektorica Anamarija Musa, drugih promjena nije bilo.

Lakušić o svojim suradnicima: 'Neophodan je snažan tim hrabrih ljudi'

Rektor Lakušić sada ima 58 godina. Prosječna dob prorektora je 57 godina, izračunali smo. Mandat prorektora vezan je uz mandat rektora i traje do 30. rujna 2030.

- Kako bi se realizirao program koji je dobio veliku podršku Senata, neophodan je snažan tim hrabrih ljudi koji će se uhvatiti u koštac s izazovima koji stoje ispred Sveučilišta. Vizije i planovi modernog Sveučilišta ne mogu se realizirati bez entuzijazma i velikog truda cijelog tima. U ambicioznom programu rektora za svaki su resor definirani i ključni parametri uspješnosti. U prvoj pjesmi koju smo danas čuli ističe se jedan stih. 'Nešto možeš sam, sve mogu ljudi'. Ljudi su sposobni za nevjerojatne stvari. Mogu voljeti, pomoći, oprostiti, podići nekoga u teškim situacijama. 'Sve mogu ljudi' zvuči jednostavno, ali zapravo govori o golemoj ljudskoj moći, odgovornosti i utjecaju koji imamo jedni na druge, kazao je Lakušić na inauguraciji u listopadu.