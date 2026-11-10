Rodni studiji trebali su krenuti još lani, no od toga još ništa: Doznali smo što se događa

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10. studeni 2026.
Rodni studiji na zagrebačkom Filozofskom još nisu ni stigli do akreditacije. Doznali smo što koči njihovo pokretanje i kada bi mogli početi.
Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) dosad nije zaprimila zahtjev za pokretanje postupka inicijalne akreditacije diplomskog studija Rodni studiji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Odgovor je to koji smo zaprimili od AZVO-a na naš upit o tome u kojoj je fazi procedura
Riječ je o studiju u čijem je pokretanju 2024. godine srednja.hr prva pisala, a sama najava izazvala je veliko protivljenje na desnici i u crkvenim krugovima. Takvi studiji na svjetskim i europskim sveučilištima postoje već desetljećima, a na Filozofskom su se nadali da će prvih dvadeset studenata biti upisano još u prošloj, 2025./2026. akademskoj godini.
No, do toga nije došlo, u epilogu priče Ministarstvo je zagrebačkom sveučilištu poručilo da Rodne studije moraju uputiti na inicijalnu akreditaciju Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a ne na odobrenje Ministarstvu, jer su se u međuvremenu promijenili zakonski propisi. Općenito pokretanje ovakvog studija političari desnoga spektra, kao i biskupi, ocijenili su kao nametanje rodne ideologije te svojim javnim istupima nastojali stvoriti dojam da pokretanje ovog studija ovisi o njihovoj podršci. Je li zbog svega Filozofski odustao od Rodnih studija, a tako i obrazovanja stručnjaka koji će se baviti pravima žena i manjina i pitanjima roda?
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