Faks Rodni studiji trebali su krenuti još lani, no od toga još ništa: Doznali smo što se događa

Rodni studiji trebali su krenuti još lani, no od toga još ništa: Doznali smo što se događa

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

10. studeni 2026.

Google Dodajte Srednja.hr kao željeni izvor na Googleu
Facebook X Linkedin Mail
Rodni studiji trebali su krenuti još lani, no od toga još ništa: Doznali smo što se događa

Filozofski fakultet u Zagrebu | foto: srednja.hr

Rodni studiji na zagrebačkom Filozofskom još nisu ni stigli do akreditacije. Doznali smo što koči njihovo pokretanje i kada bi mogli početi.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) dosad nije zaprimila zahtjev za pokretanje postupka inicijalne akreditacije diplomskog studija Rodni studiji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Odgovor je to koji smo zaprimili od AZVO-a na naš upit o tome u kojoj je fazi procedura 

Riječ je o studiju u čijem je pokretanju 2024. godine srednja.hr prva pisala, a sama najava izazvala je veliko protivljenje na desnici i u crkvenim krugovima. Takvi studiji na svjetskim i europskim sveučilištima postoje već desetljećima, a na Filozofskom su se nadali da će prvih dvadeset studenata biti upisano još u prošloj, 2025./2026. akademskoj  godini.

No, do toga nije došlo, u epilogu priče Ministarstvo je zagrebačkom sveučilištu poručilo da Rodne studije moraju uputiti na inicijalnu akreditaciju Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a ne na odobrenje Ministarstvu, jer su se u međuvremenu promijenili zakonski propisi. Općenito pokretanje ovakvog studija političari desnoga spektra, kao i biskupi,  ocijenili su kao nametanje rodne ideologije te svojim javnim istupima nastojali stvoriti dojam da pokretanje ovog studija ovisi o njihovoj podršci. Je li zbog svega Filozofski odustao od Rodnih studija, a tako i obrazovanja stručnjaka koji će se baviti pravima žena i manjina i pitanjima roda?

Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti. Iskoristite rođendansku akciju i pretplatite se do 15.11. po akcijskoj cijeni.

Svi 18-godišnjaci imaju pravo na 100€ preko kulturne iskaznice, a preko nje možete kupiti našu pretplatu. Više saznajte ovdje.