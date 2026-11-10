Želite dobivati i do 600 eura mjesečno? Požurite, uskoro istječe najvažniji rok

Studentima je ostalo još vrlo malo vremena za prijavu na javni poziv za dodjelu državne STEM stipendije za akademsku godinu 2026./2027. Rok istječe u srijedu, 11. studenoga, točno u 12 sati. Država ove godine dodjeljuje 1.500 STEM stipendija, a iznosi su 300 ili 600 eura mjesečno, ovisno o studiju – viši iznos dobivaju studenti nastavničkih STEM studija dok je niži rezerviran za studente ostalih STEM studija.

I ove se državne stipendije dodjeljuju za devet mjeseci akademske godine. Studenti STEM nastavničkih studija koji ispunjavaju propisane temeljne uvjete automatski ostvaruju pravo na stipendiju, dok se za ostale STEM studije izrađuju rang-liste.

Pravo na stipendiju imaju studenti u redovitom statusu upisani na odgovarajuće prijediplomske, diplomske, integrirane i stručne studije u STEM područjima. Prijaviti se ne mogu studenti koji ponavljaju godinu, imaju mirovanje prava i obveza, već su stekli kvalifikaciju iste razine visokog obrazovanja ili su redovito zaposleni, što ne uključuje rad posredstvom student servisa.

Prijave se podnose putem sustava Vidra, u koji se studenti prijavljuju svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Nakon prijave potrebno je provjeriti unaprijed unesene podatke i, ako je potrebno, priložiti dokumentaciju. Prijava je potpuna tek nakon odabira opcije 'Završi ispunjavanje obrasca'.

Brucošima se za stipendije koje nisu nastavničke boduje uspjeh na državnoj maturi, a studentima viših godina ostvareni ECTS bodovi i težinski prosjek ocjena. Važno je naglasiti da se prijave nakon 11. studenoga u 12 sati neće razmatrati, kao ni nepotpune prijave, a ovdje smo opisali i situacije u kojima se isplata STEM stipendije obustavlja ili će je studenti morati vratiti.