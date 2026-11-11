Uznemirujući slučaj na zagrebačkom fakultetu: Netko je neovlašteno snimao u ženskom WC-u

Jedna je osoba neovlašteno snimala drugu u prostoru ženskog toaleta na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (FFZG). Ovaj događaj prvi se put odvio u siječnju ove godine, a sada se ponovio. Stoga je Uprava Fakulteta ovog utorka studentima i djelatnicima poslala obavijest, koju su studenti potom proslijedili i našoj redakciji.

- Poštovane studentice i studenti, poštovane djelatnice i djelatnici, nažalost, obavještavamo vas da je na Fakultetu ponovno zabilježen incident u prostoru ženskog WC-a u kojem je jedna osoba neovlašteno snimala drugu osobu. Sličan incident dogodio se i u siječnju ove godine. Iako je osoba prijavljena policiji te je pokrenut stegovni postupak, molimo vas za pojačan oprez te da svako sumnjivo ponašanje odmah prijavite djelatnicima na porti, koji će postupiti po dogovorenoj proceduri, stoji u obavijesti.

Seksualno uznemiravanje na FFZG-u

Iz Studentskog zbora FFZG-a kažu da su upoznati s oba slučaja seksualnog uznemiravanja. Dodaju da su za navedene događaje saznali smo službenih obavijesti Uprave Fakulteta upućenih studentima i zaposlenicima Fakulteta na fakultetske mailing-liste. Obavijest o prvom slučaju primili su 8. siječnja 2026., a o drugom slučaju obaviješteni su u utorak ujutro.

- U obavijesti o prvom slučaju navedeno je da obaviještena policija koja je izvršila očevid te poduzela odgovarajuće daljnje radnje, dok je u obavijesti o drugom incidentu istaknuto da je osoba prijavljena policiji te da je pokrenut stegovni postupak. Nemamo službene informacije o tome je li oba navedena djela počinila ista osoba, navode iz Zbora.

Studenti uputili zahtjev dekanu

S obzirom na ozbiljnost situacije, od dekana Domagoja Tončinića danas su zatražili da izrekne mjeru privremene suspenzije osobe koja je počinila drugo djelo dok Stegovni sud ne donese rješenje.

- Smatramo kako je nužno da se situacija riješi žurno kako bi se zaštitila privatnost, sigurnost i dostojanstvo žrtava te kako bi se studentice i studenti našeg Fakulteta, koji se osjećaju uznemireno, ponovno mogli osjećati sigurno. Budući da još uvijek čekamo službeno očitovanje Uprave na naš posljednji zahtjev, u ovom trenutku ne bismo željeli prejudicirati detalje njihova postupanja, zaključili su iz Zbora.

Dodajmo da smo u utorak o navedenim slučajevima upitali i Upravu fakulteta te PU zagrebačku, no odgovori do trenutka zaključenja članka nisu stigli. Objavit ćemo ih ako i kada pristignu.