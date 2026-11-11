Otvorene prijave za braniteljske stipendije za studente u 2026., evo što se sve boduje

Nakon natječaja za učenike, Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata otvorila je natječaj i za tzv. braniteljske stipendije za studente. Uz mjesečne stipendije od 100 eura studentima dodjeljuje se i naknada za dio troškova školarine na poslijediplomskom studiju u iznosu od 2.000 eura. Korištenje potpore za obrazovanje odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u akademskoj godini 2026./2027.

Četiri kategorije potpore

Stipendija je namijenjena djeci smrtno stradalih ili nestalih branitelja, hrvatskim ratnim vojnim invalidima i braniteljima, djeci ratnih vojnih invalida i djeci hrvatskih branitelja koji su u obrani u borbenom sektoru sudjelovali najmanje 100 dana.

Tri su kategorije dodjele studentske stipendije, a u svakom se slučaju stipendija dodjeljuje redovitim studentima. Kategorija A2 je namijenjena djeci smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja, B2 je za izvrsnost, a C2 za studente slabijeg socioekonomskog statusa. U temeljne kriterije ulaze i prihodi kućanstva i prosjek ocjena, a studenti ne smiju biti ponavljači niti primati drugu stipendiju iz javnih izvora.

Četvrta, kategorija E je naknada za dio troškova školarine na poslijediplomskom studiju. I u tom se slučaju promatraju prihodi kućanstva, a student isto ne smije ostvarivati drugu stipendiju iz javnog izvora.

Prijave do 23. studenoga

U kontekstu prihoda valja istaknuti kako proračunska osnovica za 2026. godinu iznosi 441,44 eura, a 60 posto osnovice je 264,86 eura. Studenti se na natječaj mogu prijaviti do 23. studenoga poštom, na adresu Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Park Stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb (s naznakom - Natječaj za potporu za obrazovanje.

Kao i proteklih godina, a što smo već više puta problematizirali, rezultati natječaja neće biti objavljeni javno. U obliku Odluke o ostvarivanju prava na dodjelu potpore za obrazovanje bit će dostavljeni kandidatima putem pošte na adresu boravišta ili prebivališta. Sve obrasce nužne za prijavu možete pronaći ovdje, a koju je dokumentaciju potrebno poslati i detalje oko toga što se na natječaju boduje pročitajte u dokumentu u nastavku.