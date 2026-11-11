Nakon snimanja u ženskom WC-u oglasio se i fakultet: Studentica je slučaj sama prijavila policiji

Jedna je osoba neovlašteno snimala drugu u prostoru ženskog toaleta na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (FFZG). Ovaj događaj prvi se put odvio u siječnju ove godine, a sada se ponovio. Stoga je Uprava Fakulteta ovog utorka studentima i djelatnicima poslala obavijest, koju su studenti potom proslijedili i našoj redakciji, a o čemu smo više pisali ovdje. Uprava FFZG-a odgovorila je na naš jučerašnji upit. Kako kažu, aktivno su pristupili rješavanju prijavljenog incidenta.

- Nakon incidenta u siječnju odmah je pozvana policija, no budući da nije bilo moguće nedvojbeno utvrditi identitet osobe koja je snimala, nije podnesen prijedlog za pokretanje stegovnog postupka. Uprava je tada o incidentu obavijestila sve studente i zaposlenike Fakulteta te ih pozvala na pojačan oprez i prijavljivanje sumnjivog ponašanja, navode.

Novi incident policiji je prijavila studentica

Kad je riječ o ponovljenom incidentu, iz Uprave kažu da ga je studentica samostalno prijavila policiji, 'a prodekan za nastavu i studente razgovarao je s njom i uputio je u postupak podnošenja prijedloga za pokretanje stegovnog postupka'.

- U dogovoru sa studenticom svim studentima i zaposlenicima je ponovno upućena obavijest o incidentu i poziv na pojačan oprez i prijavljivanje sumnjivog ponašanja. Sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti studenata istoga dana donesena je odluku o izricanju privremene suspenzije do donošenja konačne odluke Stegovnog suda. Na kraju, ističemo da uprava Fakulteta osuđuje svaki oblik uznemiravanja i narušavanja privatnosti te će nastaviti poduzimati sve potrebne mjere radi zaštite sigurnosti i dostojanstva studenata i djelatnika fakulteta, zaključuju iz Uprave FFZG-a.

Zahtjev studenata

Podsjetimo, jučer smo razgovarali i s tamošnjim Studentskim zborom. S obzirom na ozbiljnost situacije, rekli su, od dekana Domagoja Tončinića u utorak su zatražili da izrekne mjeru privremene suspenzije osobe koja je počinila drugo djelo dok Stegovni sud ne donese rješenje.

- Smatramo kako je nužno da se situacija riješi žurno kako bi se zaštitila privatnost, sigurnost i dostojanstvo žrtava te kako bi se studentice i studenti našeg Fakulteta, koji se osjećaju uznemireno, ponovno mogli osjećati sigurno, poručili su iz Zbora.