U Zagrebu slavili velikog genija: Preskakao je razred, nema dokaza da je završio fakultet, a ima niz doktorata

Prije točno 100 godina jedan od najvećih znanstvenika prošlog stoljeća, Nikola Tesla, dobio je počasni doktorat Sveučilišta u Zagrebu, a u utorak je na zagrebačkom sveučilištu i obilježena ta obljetnica. U sklopu događanja održana su izlaganja i paneli posvećeni ovom velikanu, prikazan je kratki film pod nazivom Tesla i Sveučilište u Zagrebu - 100 godina jedne odluke, predstavljena je grafička mapa posvećena Teslinu životu i djelu te je otvorena izložba pod nazivom Svijetlo sjećanje na Teslino otkriće svjetla.

'Ne smijemo dopustiti da se neki novi veliki um izgubi zato što nije dobio priliku, podršku ili povjerenje'

Rektor Stjepan Lakušić istaknuo je da je Tesla bio vizionar koji je svojim idejama nadmašio granice vremena u kojem je živio te imao hrabrosti vidjeti ono što drugi još nisu mogli ni zamisliti. Njegove ideje nadrasle su granice njegova vremena, a njegova su otkrića promijenila način na koji čovječanstvo živi, radi i promatra svijet. Dodao je da je prije stotinu godina Sveučilište u Zagrebu prepoznalo veličinu uma koji je već tada mijenjao svijet.

- Danas znamo da to priznanje nije bilo samo počast jednom velikom znanstveniku, nego i priznanje viziji koja je postala temelj suvremene civilizacije. Tesla nas je naučio da granice ljudskih mogućnosti često nisu granice znanja, nego granice naše mašte i hrabrosti. Njegova veličina nije samo u onome što je izumio, nego i u onome što je omogućio generacijama koje su došle nakon njega. Jer pravi vizionari ne žive samo u vremenu u kojem stvaraju – oni svojim idejama oblikuju i vrijeme koje tek dolazi, poručio je rektor Lakušić.

Naglasio je i da je ovo obilježavanje stote obljetnice snažna obveza Sveučilišta u Zagrebu prema budućnosti.

- Naša je odgovornost stvarati Sveučilište koje neće samo prenositi postojeće znanje nego će poticati slobodu mišljenja, znanstvenu znatiželju, kreativnost i hrabrost za iskorak u nepoznato. Ne smijemo dopustiti da se neki novi veliki um izgubi zato što nije dobio priliku, podršku ili povjerenje. Možda se upravo danas, u nekoj našoj učionici ili laboratoriju, nalazi osoba čija će ideja promijeniti svijet. Naša je dužnost omogućiti joj da tu ideju ostvari, rekao je Lakušić.

Nema dokaza da je Tesla završio fakultet

Prema danas važećem statutu Sveučilišta u Zagrebu, počasni doktorat dodjeljuje se 'osobama od iznimnoga ugleda koje su svojim radom pridonijele napretku Sveučilišta, hrvatskoj ili svjetskoj znanosti, umjetnosti i kulturi'.

Iako je tijekom života dobio više počasnih doktorata, zanimljivo je da ne postoji dokaz o tome da je Nikola Tesla uopće završio fakultet. Prvo je pohađao Gimnaziju u Gospiću, a onda se prebacio u školu u Rakovcu kraj Karlovca, gdje je i maturirao. Profesor Darko Žubrinić s FER-a prije više je godina održao predavanje o Tesli gdje je opisao kako se u literaturi ponekad pogrešno interpretira preskakanje razreda koje je Tesla morao napraviti dolaskom u ‘Višu realku’, školu u Rakovcu koji je danas dio Karlovca. Naime, Tesla je školu upisao po starom programu po kojem je škola trajala šest godina, ali je nakon njegovog dolaska dodana sedma godina. Stoga je Tesla, koji je školu upisao po starom programu, morao i završiti ukupno šest godina školovanja, ali jednako tako i pohađati zadnju, sedmu godinu. Iz tog razloga, preskočio je peti razred i krenuo u šesti.

Enciklopedija.hr navodi da se na Visoku tehničku školu u Grazu upisao 1875. Prvu je godinu primao stipendiju Vojne krajine, a druge je godine stipendija izostala jer je Vojna krajina bila razvojačena. Iako je 1876. i 1878. tražio stipendiju Matice srpske u Novome Sadu, nije je dobio. Potom je otišao u Prag, gdje je želio nastaviti studij, no ne postoji nijedan dokaz da je studij završio na bilo kojem od sveučilišta.

Unatoč tome, zbog svojih iznimnih znanstvenih i izumiteljskih postignuća stekao je niz počasnih doktorata na uglednim europskim i američkim sveučilištima i visokim školama. Među njima su Sveučilište Columbia u New Yorku, bečka Visoka tehnička škola, Sveučilište u Beogradu, pariška Sorbona te sveučilišta i visoke škole u Pragu, Grazu, Brnu, Poitiersu, Bukureštu, Grenobleu i Sofiji.

Nikola Tesla je, inače, te 1926. godine bio deseti počasni doktor Sveučilišta u Zagrebu. Prema trenutačno važećem popisu na webu Sveučilišta u Zagrebu, dodijeljena su ukupno 104 počasna doktorata. Prvi je dodijeljen 1913. Tadiji Smičiklasu, političaru, povjesničaru, publicistu i rektoru Sveučilišta u Zagrebu. Posljednji počasni doktorat dobio je 2025. godine Branimir Ivan Šikić, profesor emeritus na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Stanford.

Neki prijedlozi za počasne doktorate bili su kontroverzni

Valja podsjetiti i da dodjele počasnih doktorata Sveučilišta u Zagrebu nisu uvijek prolazile bez kontroverzi. Jedan od najpoznatijih slučajeva seže u 2019. godinu - da se ova počast dodijeli tadašnjem zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću predložio je tadašnji dekan Muzičke akademije Dalibor Cikojević. Prijedlog je izazvao snažno protivljenje dijela akademske zajednice, uključujući nekoliko fakulteta, a niz profesora, studenata i bivših studenata potpisao je otvoreno pismo protiv dodjele.

Kritičari su upozoravali da se akademsko priznanje ne bi smjelo dodjeljivati aktivnom političaru zbog ulaganja javnog novca u sveučilišnu infrastrukturu, osobito s obzirom na sudske postupke koji su se protiv Bandića vodili. Postupak je na kraju zaustavljen, a Bandić nije dobio počasni doktorat.

Prijepora je bilo i oko bivše njemačke kancelarke Angele Merkel. Prva inicijativa za dodjelu doktorata 2011. godine naišla je na protivljenje Fakulteta političkih znanosti, među ostalim zbog ocjene da je riječ o politički motiviranom prijedlogu, ali je Senat Sveučilišta u rujnu 2014. ipak donio odluku o dodjeli. Međutim, svečana promocija nije održana, a Merkel doktorat nije preuzela. To je 2022. potvrdio i tadašnji novoizabrani rektor Stjepan Lakušić, navodeći da ne zna razlog zbog kojeg priznanje nije preuzeto.

U nastavku možete vidjeti sve dosadašnje počasne doktore Sveučilišta u Zagrebu, a popis je preuzet s mrežnih stranica Sveučilišta.