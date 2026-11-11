Faks Studentski rad neće svima ulaziti u staž: Provjerili smo i imaju li SC-ovi stare ugovore

Studentski rad neće svima ulaziti u staž: Provjerili smo i imaju li SC-ovi stare ugovore

Korana Povijač
Korana Povijač

11. studeni 2026.

Google Dodajte Srednja.hr kao željeni izvor na Googleu
Facebook X Linkedin Mail
Studentski rad neće svima ulaziti u staž: Provjerili smo i imaju li SC-ovi stare ugovore

Alen Ružić, ugovor | foto: Vlada Republike Hrvatske, Canva

Studenti zazivaju da se njihov rad u staž prizna retroaktivno od 2018. godine. Tada je, naime, na snagu stupio Zakon o obavljanju studentskih poslova.

Što će biti sa satima koje su studenti odradili prije nego je odlučeno da će se studentski rad priznavati u mirovinski staž? Podsjetimo, prema najavljenom modelu, za svakih tisuću sati rada priznavalo bi se šest mjeseci dodatnog mirovinskog staža, do 24 mjeseca.

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu (SZZG), na čelu s v. d. predsjednika Gordanom Kragićem, kao i studenti diljem Hrvatske zazivaju da se studentski rad u staž prizna retroaktivno od 2018. godine. Tada je, naime, na snagu stupio Zakon o obavljanju studentskih poslova. Na pitanje je li to moguće u utorak je na sjednici Hrvatskoga sabora odgovorio ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.

Koje će generacije studenata 'ući' u staž?

Kao prvo, naveo je da izmjene i dopune postojećeg zakona, kojim bi se studentski rad priznao u staž, planiraju finalizirati prije turističke sezone 2027. godine, kada studenti najviše rade. Za one koji će do tada diplomirati nema dobre vijesti.

Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti. Iskoristite rođendansku akciju i pretplatite se do 15.11. po akcijskoj cijeni.

Svi 18-godišnjaci imaju pravo na 100€ preko kulturne iskaznice, a preko nje možete kupiti našu pretplatu. Više saznajte ovdje.