Studentski rad neće svima ulaziti u staž: Provjerili smo i imaju li SC-ovi stare ugovore

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14:37 7 h 11.11.2026
11. studeni 2026.
Studenti zazivaju da se njihov rad u staž prizna retroaktivno od 2018. godine. Tada je, naime, na snagu stupio Zakon o obavljanju studentskih poslova.
Što će biti sa satima koje su studenti odradili prije nego je odlučeno da će se studentski rad priznavati u mirovinski staž? Podsjetimo, prema najavljenom modelu, za svakih tisuću sati rada priznavalo bi se šest mjeseci dodatnog mirovinskog staža, do 24 mjeseca.
Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu (SZZG), na čelu s v. d. predsjednika Gordanom Kragićem, kao i studenti diljem Hrvatske zazivaju da se studentski rad u staž prizna retroaktivno od 2018. godine. Tada je, naime, na snagu stupio Zakon o obavljanju studentskih poslova. Na pitanje je li to moguće u utorak je na sjednici Hrvatskoga sabora odgovorio ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
Kao prvo, naveo je da izmjene i dopune postojećeg zakona, kojim bi se studentski rad priznao u staž, planiraju finalizirati prije turističke sezone 2027. godine, kada studenti najviše rade. Za one koji će do tada diplomirati nema dobre vijesti.
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