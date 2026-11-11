Studentski rad neće svima ulaziti u staž: Provjerili smo i imaju li SC-ovi stare ugovore

Što će biti sa satima koje su studenti odradili prije nego je odlučeno da će se studentski rad priznavati u mirovinski staž? Podsjetimo, prema najavljenom modelu, za svakih tisuću sati rada priznavalo bi se šest mjeseci dodatnog mirovinskog staža, do 24 mjeseca.

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu (SZZG), na čelu s v. d. predsjednika Gordanom Kragićem, kao i studenti diljem Hrvatske zazivaju da se studentski rad u staž prizna retroaktivno od 2018. godine. Tada je, naime, na snagu stupio Zakon o obavljanju studentskih poslova. Na pitanje je li to moguće u utorak je na sjednici Hrvatskoga sabora odgovorio ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.

Koje će generacije studenata 'ući' u staž?

Kao prvo, naveo je da izmjene i dopune postojećeg zakona, kojim bi se studentski rad priznao u staž, planiraju finalizirati prije turističke sezone 2027. godine, kada studenti najviše rade. Za one koji će do tada diplomirati nema dobre vijesti.