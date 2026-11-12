Zagrebački faks seli na drugu lokaciju: Tako će biti barem 2,5 godine

Nešto više od tisuću studenata Veterinarskog fakulteta u Zagrebu od sljedećeg, ljetnog semestra više na nastavu neće dolaziti u Heinzelovu 55. Naime, zbog obnove od potresa Veterinarski fakultet privremeno seli u zamjenske prostore na adresi Tekstilpromet d. d., Ulica grada Gospića 1A.

- Preseljenje je nužno kako bi se omogućila obnova zgrada Fakulteta i osigurali kvalitetniji uvjeti za budući rad i studiranje. Nastava u zamjenskim prostorima započet će u drugom semestru akademske godine 2026./2027. i trajat će najmanje 30 mjeseci, stoji u obavijesti Veterinarskog fakulteta, što znači da će obnova trajati barem 2,5 godine.

Lokacije Veterinarskog fakulteta i Tekstilprometa označene crvenom bojom | foto: Google Karte

U Tekstilprometu već su bili studenti četiriju fakulteta

S fakulteta poručuju da im je prioritet očuvati kontinuitet i kvalitetu studija veterinarske medicine. Veći dio nastave održavat će se u zamjenskim prostorima, ističu, dok će se klinička nastava i dalje izvoditi u odgovarajućim klinikama, ambulantama i drugim nastavnim prostorima na Fakultetu i izvan njega.

Podsjetimo, u Tekstilprometu nastavu su slušali studenti četiriju fakulteta tijekom obnova od potresa - Arhitektonskog, Građevinskog i Geodetskog fakulteta te Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB). Tamo su tada privremeno imali i menzu. Za srednja.hr u 2023. godini iz Studentskog zbora FSB-a rekli su da su u globalu uvjeti u Tekstilprometu iznenađujuće dobri. Kazali su da nije savršeno, no da to nisu ni očekivali. Problematizirali su da većina učionica i dvorana nema prozore i danje svjetlo, no zato postoji ventilacija koja osigurava stalan protok zraka. Problem je i sama lokacija koja je daleko od centra grada, isticali su.

- Mijenjaju se lokacije dijela nastave te način organizacije korištenja prostora. Ostaju isti ciljevi studija, propisani ishodi učenja i zahtjevi studijskih obveza. Fakultet će i tijekom obnove osiguravati uvjete za stjecanje potrebnih kompetencija doktora veterinarske medicine i očuvanje kvalitete obrazovanja, navode s Veterinarskog fakulteta.

Mole za razumijevanje

S Veterinarskog mole za razumijevanje, suradnju i redovito praćenje službenih obavijesti. Kažu da će nastojati pravodobno pružati jasne informacije i odgovarati na upite kako bi se nastava i studiranje tijekom obnove odvijali što jednostavnije.

- Raspored i mjesto održavanja pojedinih nastavnih aktivnosti prilagodit će se raspoloživim prostorima i organizacijskim mogućnostima. Na nastavu dolazite na lokaciju navedenu u važećem rasporedu za drugi semestar. Redovito provjeravajte aktualni raspored nastave i mjesto održavanja pojedinih aktivnosti. Posebno provjerite lokacije laboratorijskih, praktičnih i kliničkih vježbi. Pratite službene obavijesti na mrežnim stranicama Fakulteta, stoji u uputama Veterinarskog fakulteta.

Obnova košta 65 milijuna eura, u planu nova menza

Obnova Veterinarskog fakulteta koštat će 65 milijuna 312 tisuća eura, stoji u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Posao su dobili PROJEKTGRADNJA koja je nositelj ponude i ING-GRAD koji je član.

Zgrade za obnovu jesu Upravna zgrada, zgrada Zavoda i zgrada Klinika. Kako stoji u dokumentima, Upravna zgrada izgrađena je u periodu između 1938. i 1940. godine, zgrada zavoda u periodu između 1940. i 1951. godine, a zgrada klinika u periodu između 1956. i 1959. godine. Nakon potresa u 2020. godini zgrade su uvrštene u privremeno neuporabljive, posebno zgrada Zavoda, objašnjeno je.

Ono što će razveseliti studente jest i najava nove menze. Naime, menza na Veterinarskog fakultetu ne radi već više od dvije godine. Ona se nalazila u podrumu, nije imala poseban izlaz u nuždi pa su iz SC-a propitkivali sigurnost. S Veterinarskog fakulteta nedavno su poručili kako je u planu izgradnja novog objekta namijenjenog studentskoj prehrani. Do tada kao privremeno rješenje uveden je food truck. Studentima i djelatnicima dostupan je radnim danom od sedam do 15 sati na lokaciji fakulteta.